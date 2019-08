Il segreto | trame al 6 settembre | Fe lascia Puente Viejo senza Mauricio

Il segreto - trame spagnole : Berengario lascia gli abiti talari per stare con Marina : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la grande soap opera di Canale 5 nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate spagnole in onda questa settimana in Spagna, Berengario dimostrerà di seguire il cuore. Il collega di Don Anselmo, infatti, lascerà la chiesa per iniziare una storia d'amore con Marina, la madre di Esther che non ha mai dimenticato. Il Segreto: Prudencio e Lola in pericolo Le anticipazioni de Il Segreto tratte dagli ...

Il segreto - Roberto non cede al ricatto di Francisca : anticipazioni trame dal 2 al 6 settembre : La settimana in tv de Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi, inizia con Julieta e Carmelo intenti a tenere nascosta la verità, ma alla fine sarà proprio uno dei due a parlare. Intanto Roberto sfida Donna Francisca e Fe saluta tutti. DOVE ERAVAMO RIMASTI La falsa morte di Fe Il Segreto, puntata di lunedì 2 settembre 2019: anticipazioni trama Julieta e Carmelo convincono don Berengario a rispettare il patto di ...

Il segreto trame Spagna : Emilia e Alfonso pronti a vendicarsi - Berengario si vuole sposare : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della prossima settimana, dicono che l’ennesima crudeltà di Fernando Mesia, che ha approfittato della sua falsa morte per uccidere Meliton e Paco Del Molino, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Emilia e Alfonso Castaneda, che dopo aver appreso tramite Raimundo Ulloa il decesso del padre di Marcela, rimetteranno subito piede a Puente ...

Il segreto - trame iberiche : Saul e Julieta invitano Lola e Prudencio a raggiungerli a Roma : Nelle prossime puntate dello sceneggiato Il Segreto, ci potrebbe essere l’uscita di scena di altri due personaggi, dopo il tragico decesso dello sceriffo Meliton Melquiades. Precisamente nell'episodio numero 2.151 andato in onda su Antena 3 mercoledì 28 agosto 2019, Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendana (Lucia Margo) hanno pronunciato finalmente il fatidico “Sì lo voglio”. Don Berengario durante la celebrazione delle nozze ha voluto ...

Il segreto - trame Spagna : Fernando uccide Paco Del Molino - Emilia e Alfonso ritornano : Arriva una drammatica notizia dalla Spagna, riguardante ciò che succederà nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. I telespettatori purtroppo assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio, dopo la recente morte dello sceriffo Meliton Melquiades. Si tratta di Paco Del Molino (Manuel Aguilar), che nel capitolo spagnolo in onda la prossima settimana, passerà a miglior vita per mano del malvagio di Fernando Mesia. A ...

Il segreto - trame Spagna : Fernando uccide Paco Del Molino - il ritorno di Emilia e Alfonso : Arriva una drammatica notizia dalla Spagna, riguardante ciò che succederà nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. I telespettatori purtroppo assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio, dopo la recente morte dello sceriffo Meliton Melquiades. Si tratta di Paco Del Molino (Manuel Aguilar), che nel capitolo spagnolo in onda la prossima settimana, passerà a miglior vita per mano del malvagio di Fernando Mesia. A ...

IL segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019: Don Berengario promette a Julieta e Carmelo che continuerà a mantenere il SEGRETO legato alle morti di Eustaquio e Lamberto Molero. Alvaro spiega a Elsa che Chiara, la sua fidanzata, è morta suicida, anche se i genitori della ragazza hanno evitato di spargere le reali motivazioni del suo decesso pur di seppellirla in terra consacrata. La Laguna si ...

Il segreto - trame fino al 6 settembre : Antolina ricatta Alvaro - Fe prepara la sua fuga : Finalmente il 26 agosto 2019 sono tornate su Canale 5 le avventure della soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse la settimana prossima Antolina Ramos, dopo aver scoperto che il dottor Alvaro Fernandez è solito arricchirsi con il denaro delle donne con cui si fidanza, lo ricatterà. La moglie di Isaac Guerrero si servirà della scoperta appena fatta visto che dirà al sostituto di Zabaleta di ascoltare i suoi consigli se ...

Il segreto - trame spagnole : Francisca Montenegro accusata della morte di Meliton : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato al finale dell'undicesima stagione dove non mancheranno degli incredibili colpi di scena. Nelle puntate spagnole in onda dal 26 al 30 agosto, lo sceriffo Meliton Melquiades morirà dopo essere stato aggredito da un personaggio misterioso sulle montagne quando era alla ricerca di indizi su una recente imboscata. Purtroppo i sospetti ricadranno su ...

Il segreto - trame dal 26 al 30 agosto : Isaac e Alvaro litigano per Elsa : Cresce la curiosità da parte dei telespettatori di Canale 5 per il ritorno delle puntate de Il Segreto che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 da lunedì 26 agosto. Nelle prossime puntate Fe lascerà Puente Viejo dopo aver finto la sua morte con l'aiuto di Mauricio mentre Alvaro Fernandez avrà una lite con Isaac Guerrero per via del bacio con Elsa Laguna. Il finto decesso di Fe Gli spoiler sulle prossime puntate de Il Segreto svelano che ...

Il segreto - trame spagnole : Prudencio e Lola sposi - Don Berengario derubato dalla figlia : Le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori. Dopo il lieto fine di Elsa Laguna ed Isaac Guerrero, avvenuto nelle puntate spagnole di fine luglio 2019, ci sarà un altro matrimonio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima svelano che, oltre all'uscita di scena dello sceriffo Meliton, verranno celebrate le tanto attese nozze di ...

Il segreto - trame iberiche : lo sceriffo Meliton muore - la colpa ricade su Francisca : Ennesima tragedia in arrivo nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. Nelle scene finali dell’undicesima stagione della soap attualmente in corso su Antena 3, come riportano le pagine del settimanale SuperTele i cittadini di Puente Viejo diranno addio ad un personaggio maschile. Si tratta dello sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che uscirà di scena in Spagna la settimana prossima. Le mini avance anticipano che nel ...

Il segreto - trame spagnole : Marcela si allontana da Matias dopo la sua detenzione : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra che ha conquistato tantissimi telespettatori in Italia. Nelle puntate spagnole trasmesse da settembre in Spagna, Matias Castaneda tornerà a Puente Viejo totalmente diverso dopo aver trascorso alcuni anni in carcere, tanto che il suo matrimonio con Marcela Del Molino avrà delle ripercussioni. Il Segreto: il cambiamento radicale di ...

Il segreto - va in scena la morte di Fe : anticipazioni trame dal 26 al 30 agosto : Dopo la pausa estiva torna in tv Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. E riparte con tantissimi colpi di scena. Don Berengario continua a essere tormentato per il Segreto che custodisce ma non lo rivela, per il momento almeno e Roberto ha in serbo per Donna Francisca una sorpresa. Ma è la vicenda di Fe a tenere banco nel ritorno in onda della soap spagnola. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai ...