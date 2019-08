Il ritorno del “padrino” Alessandro Borghi a Venezia 76 «È diventata casa mia»

NBA – Zaza Pachulia fa ritorno ai Golden State Warriors : il georgiano sarà consulente della franchigia : Zaza Pachulia ritorna ai Golden State Warriors, ma questa volta non nelle vesti di giocatore: il lungo georgiano sarà consulente della franchigia I Golden State Warriors hanno annunciato, tramite comunicato ufficiale, il ritorno di Zaza Pachulia. Il georgiano però non occuperà lo spot di centro come accaduto per due stagioni dal 2016 al 2018, vincendo due anelli, ma vestirà i panni di consulente. Scaduto il suo contratto con i Pistons ...

Europa League – Si spegne il sogno del Torino! Niente rimonta - il Wolverhampton vince anche al ritorno : Grazie ai gol di Jimenez e Dendoncker il Wolverhampton batte il Torino e si qualifica alla prossima Europa League: inutile la rete di Belotti per i granata Il Torino aveva di fronte una rimonta difficile, ma non impossibile. Dopo il 2-3 subito in Italia nella partita d’andata, i granata avevano tutte le carte in regola per ribaltare il risultato nella complicata trasferta del Molineux Stadium, tana del Wolverhampton: in palio l’accesso ...

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Il Paradiso delle Signore 4 : l'arrivo di Pietro Genuardi e il ritorno di Elsa : C'è pieno fermento sul set del Paradiso delle Signore. Gli attori stanno girando le nuove puntate della 4^ stagione che andrà in onda a partire dal 14 ottobre. Il cast è stato riconfermato in buona parte, ma sono molte le novità che subentreranno nella grande famiglia del magazzino milanese. Nella lista dei vari nomi sono presenti Pietro Genuardi, Giordano Petri e un ex conoscenza: Claudia Vismara. Paradiso delle Signore 4: arrivano Pietro ...

Il ritorno di Maurizio De Giovanni : «Con Mina tra delitti e commedia» : La sedia a rotelle cigola sulle note di «I will survive» mentre Concetta, la mamma, gira per casa tutta truccata e le dà del «vecchio cesso» senza pietà. Lei la...

Bologna-Spal - De Leo in conferenza : il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel : Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli ...

Sondaggio Casillas : Neymar - Pogba o Ronaldo? I tifosi del Real sognano il ritorno di CR7 [FOTO] : E’ stato l’emblema del Real Madrid trita tutto degli ultimi anni. Tre Champions League consecutive che ne hanno consolidato il predominio in Europa. Poi la cessione alla Juventus, ma i tifosi del Real Madrid non lo hanno dimenticato. Cristiano Ronaldo è rimasto nel cuore dei blancos, come dimostra un Sondaggio lanciato su Twitter dall’ex portiere delle merengues Iker Casillas. L’estremo difensore del Porto ha ...

Fortnite : un leak svelerebbe il ritorno del cubo Kevin : Il cubo, soprannominato dagli utenti Kevin, potrebbe fare ritorno all'interno di Fortnite. Kevin era scomparso dopo essere affondato a Sponde Del Saccheggio e per un periodo di tempo è stato dormiente nel fondo del lago.Tuttavia un leak ha svelato una serie di schermate di caricamento dove appare proprio Kevin che potrebbe tornare durante la sesta settimana della Stagione. La schermata di caricamento per quella settimana mostra chiaramente il ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando uccide Paco Del Molino - il ritorno di Emilia e Alfonso : Arriva una drammatica notizia dalla Spagna, riguardante ciò che succederà nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. I telespettatori purtroppo assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio, dopo la recente morte dello sceriffo Meliton Melquiades. Si tratta di Paco Del Molino (Manuel Aguilar), che nel capitolo spagnolo in onda la prossima settimana, passerà a miglior vita per mano del malvagio di Fernando Mesia. A ...

DIARIO ARGENTINA/ Il ritorno al passato che una parte del paese non vuole : Una parte del popolo ARGENTINA ha manifestato in favore di Macri. C'è chi teme il ritorno al potere del kirchnerismo a ottobre

Risultati Champions League - il programma completo del ritorno dei playoff : passa la Dinamo Zagabria : Risultati Champions League – Ultimo ostacolo prima dei gironi per 12 squadre. Due giorni intensa di Champions League con il ritorno dei playoff. In campo l’Ajax che sfida all’Amsterdam Arena l’Apoel Nicosia dopo il pareggio a Cipro (0-0). Nelle tre sfide del martedì il Rosenborg pareggia, ma non basta. Il Krasnodar cade anche in casa contro l’Olympiakos, altro pareggio tra Stella Rossa e Young Boys con i serbi ...

Il ritorno di Rocco Hunt dopo il ritiro : «I miei versi per il riscatto del maledetto Sud» : Ha solo 24 anni, Rocco Hunt, eppure si sente come se stesse ricominciando daccapo, anche se non proprio da zero. Ha solo 24 anni Rocco Pagliarulo, da Salerno, eppure è convinto che questo suo...

Formula 1 – Leclerc pronto al ritorno in pista : le parole cariche e motivate del ferrarista in vista del Gp di Spa : Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in pista: le parole del giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp del Belgio La pausa estiva della Formula 1 è finalmente terminata: i piloti sono pronti a tornare in pista dopo quasi un mese di stop per battagliare per la vittoria. La Formula 1 torna protagonista in Belgio, dove la Ferrari arriva motivatissima per far bene in un circuito che le si addice ...

