Il Museo del Cinema compie 20 anni | un anno di eventi per festeggiarlo

L'opera d'arte del Museo vuoto : Il più grande artista italiano è la Regione Puglia, che lo scorso 22 giugno ha riaperto al pubblico l’antico e glorioso museo Castromediano di Lecce. Dopo il restauro è possibile ammirare, con ingresso gratuito dal mattino a mezzanotte, questo museo dotato di una caratteristica unica al mondo: è vuo

Imperia - 23enne sale sul tetto del Museo Navale e precipita : morto dopo volo di 10 metri : E' salito sul tetto di un capannone del Museo Navale ed è precipitato nel vuoto. E' morto sul colpo un ragazzo di origine inglese di 23 anni, stando alle prime informazioni un marinaio, a Imperia. Il corpo del giovane è stato scoperto questa mattina, giovedì 22 agosto, ma già due giorni fa ne era stata denunciata la scomparsa. Secondo alcune fonti, la vittima, che faceva parte dell’equipaggio di uno yacht ormeggiato nel porto della città ligure, ...

25 anni Ducati 916 : il modello personale di Massimo Tamburini al Museo Ducati : L'esposizione del Museo Ducati si arricchisce di un nuovo, incredibile pezzo della sua storia: la 916 “personale” del...

Meghan Markle separata dal "suo" principe al Museo delle cere - : Carlo Lanna La statua di cera di Meghan Markle non sarà più posizionata nell'ala dedicata alla famiglia reale, lo spiega il direttore del Museo C’è un’ala al Madame Tussauds di Londra interamente dedicata ai reali inglesi. Il celebre Museo delle cere che ripropone statue ad altezza d’uomo di attori, attrici, cantanti e musicisti, ha regalato anche un po’ di spazio alla royal family. Ci sono tutti, anche Meghan Markle e il principe ...

Reggio Calabria : la notte di San Lorenzo sulla terrazza del Museo Archeologico : Nel ricco calendario di eventi previsti all’interno de “Il festival calabrese dell’Astronomia” si inserisce lo spettacolo “Atlas Coelestis: la musica e le stelle”. Il MArRC e il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria festeggiano insieme e in musica la notte di San Lorenzo con le note del Maestro Giovanni Renzo. L’iniziativa rafforza la già consolidata collaborazione tra il Planetario ed il Museo Archeologico Nazionale, parte fondamentale ...

Viaggio ai confini del cosmo : scoperto un vero e proprio Museo galattico : È un vero e proprio museo galattico, quello venuto alla luce per la prima volta grazie a un team di astronomi giapponesi. Si tratta di una collezione di galassie massicce mai osservate prima d’ora. Galassie così lontane da noi da appartenere a un’epoca in cui il nostro universo era ancora bambino e che potrebbero aiutare a capire qualcosa di più sui buchi neri supermassicci e sulla distribuzione di materia oscura. A scovarle – spiega ...

Alfa Romeo - Il taxi del Biscione in mostra al Museo di Arese : Può sembrar strano, pensando alla tradizione sportiva del marchio, ma nella storia dellAlfa Romeo non sono mancati mezzi da lavoro, bus e proposte per la mobilità urbana, come il New York taxi, che i visitatori del Museo di Arese potranno ammirare il 24 e il 25 agosto.Da concorso. Tra i più curiosi prototipi del Biscione, questa concept viene ideata nel 1976 da Giorgetto Giugiaro per partecipare a un concorso promosso dal Museum of Modern Art ...

Perloz. Allestimento del nuovo Museo della parrocchia Saint-Sauveur : È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin, il

Luci sul Parco dell’Aspromonte : testimonianze e degustazioni sulla terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria : Natura e Cultura: un binomio che accresce il patrimonio di conoscenza e valorizza il capitale culturale immateriale di un territorio. Su questo felice binomio prosegue e si rinnova anche per la stagione estiva la sinergia tra il il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per le “Notti d’Estate” sulla spettacolare terrazza di Palazzo Piacentini. Sabato 3 Agosto, a partire dalle ore 21.00, il “salotto ...

Tennis – A Belgrado un Museo in onore di Djokovic : dal 2020 trofei e cimeli del serbo esibiti per i turisti : trofei e cimeli di Djokovic in un museo a Belgrado dal 2020: la rivelazione del padre del numero 1 al mondo Arrivano importantissime novità da Belgrado: nel 2020 è prevista l’inaugurazione di un museo in onore di Novak Djokovic. A rivelarlo è stato Srdjan Djokovic, padre del numero 1 del ranking ATP: “apriremo il museo nel centro della città. C’è un grande interesse da parte di turisti locali e stranieri, in particolare i ...

Onde gravitazionali : al Museo Archeologico di Reggio Calabria un evento del Planetarium Pythagoras con l’astrofisica Mary Tringali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “Onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

Dal 2 agosto Euroma2 e Il Museo delle Civilta’ presentano la mostra “Antico Siam – Lo Splendore dei Regni Thai” : Roma, venerdì 2 agosto 2019. Euroma2 torna a proporre iniziative di arte e cultura e, per il secondo anno consecutivo, spalanca le porte al mondo orientale con un evento d’eccezione, in collaborazione con il Museo delle Civiltà, che porterà il pubblico in un viaggio ideale nelle terre del Siam. Euroma2 diventerà la cornice di un’ampia esposizione sulla misteriosa e affascinante storia della Thailandia, in concomitanza con la mostra “Antico ...