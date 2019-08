Il grido dell’immigrato “italianissimo” di Torino | “Castrazione per gli stupratori”

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Gabriele Laganà El Sayed Salem Shaker, un immigrato che da 40 anni vive in Italia, ha salvato una donna da uno stupro compiuto da un guineano. L’eroe chiede misure drastiche come la castrazione per i violentatori Non usa mezzi termini il 57enne El Sayed Salem Shaker, un immigrato che da 40 anni vive nel nostro Paese. Lui, perfettamente integrato tanto che si definisce, invoca misure drastiche contro gli stupratori come la castrazione. “Persone come queste andrebbero castrate subito senza ragionarci sopra”. Parole dure, queste, che scateneranno il disprezzo di benpensanti, radical chic e buonisti vari. Che, però, difficilmente, potranno accusarlo di razzismo o xenofobia. A provocare la rabbia El Sayed è lo stupro, sventato proprio dal suo coraggioso intervento, di una donna di 50 anni ad opera di un 21enne guineano. La drammatica vicenda risale allo scorso ...