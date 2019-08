Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) sono parole tue d’amore scritte a macchina baby, baby van tanto bene per me Silvio Berlusconi vince la causa di divorzio contro Veronica Lario e ottiene il – virtuale – risarcimento di 60 milioni di euro. Mauro, che guadagna – ci informa il Corriere della Sera – 7,5 milioni di euro lordi, intenta un causa per mobbing contro l’Inter. Anche i ricchi hanno i loro diritti, ci mancherebbe. L’elenco delle doglianze di– sempre dal Corriere della Sera – è dettagliato: accusa l’Inter di averlo discriminato, di averlo escluso da ogni iniziativa pubblicitaria, di avergli tolto la maglia numero 9, di averlo messo fuori rosa per spingerlo ad andarsene, di averlo anche escluso dalla chat della squadra, dove vengono comunicati gli orari e le modalità di allenamento. Oltre all’esclusione dalle ...

napolista : Icardi si candida a essere il nuovo Bosman (al contrario) La causa dell’argentino potrebbe sancire il principio ch… - bossebasta : RT @AndreaInterNews: #Icardi si candida per una maglia da titolare in #CagliariInter. - AndreaInterNews : #Icardi si candida per una maglia da titolare in #CagliariInter. -