Icardi | l’atto contro l’Inter | accuse pesantissime al club nerazzurro DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono giorni sempre più di tensione quelli tra Mauroe l’Inter, le richieste delle ultime ore dell’argentino sono state chiare, il reintegro in rosa ed un risarcimento da 1,5 milioni di euro. Il calciatore ha presentato un attola società, lesono, Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi. “Ad inizio dell’attuale stagione e dopo che nel corso della stagione 2018/2019 al calciatore era stata tolta, senza alcuna valida ragione, la fascia di capitano della squadra,è stato regolarmente convocato per il ritiro pre-campionato – si legge nel documento -. Sin dall’inizio, tuttavia, la società ha dichiarato che il medesimo calciatore era fuori dal progetto (…). Da quel momento in poi si sono verificati diversi eventi chiaramente discriminatori nei confronti del calciatore”. “Il calciatore è stato completamente ...

