I talebani hanno attaccato la città afghana di Kunduz | le forze governative sono riuscite

Onu : USA e forze governative in Afghanistan hanno ucciso 717 civili - più dei talebani : La guerra in Afghanistan, nonostante gli annunci ripetuti che la descrivono come praticamente terminata, in realtà prosegue e i numeri delle vittime sono sempre preoccupanti. L'Onu ha ora rilasciato dei dati in cui rivela che buona parte dei civili sono stati uccisi proprio dalle forze americane e da quelle del governo afgano. Le autorità delle forze armate USA replicano che fanno tutto il possibile per non colpire i cittadini comuni, ma i ...