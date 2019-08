Homeworld 3 è realtà e il ritorno di questa storica serie si mostra in un teaser trailer

Fonte : eurogamer

(Di sabato 31 agosto 2019) I lavori per3 stanno procedendo, dichiara Gearbox in occasione del PAX West. Nello specifico, il gioco si trova attualmente in fase di pre-produzione, per cui c'è ancora parecchia strada da fare ma la sola notizia dell'esistenza di un progetto attivo è indubbiamente ottima.Intanto possiamo dare un'occhiata al nuovopubblicato nelle scorse ore e riportato qui di seguito:3 è stato presentato al PAX West proprio ieri ma si vociferava già dell'annuncio da almeno una settimana. Ora abbiamo dunque la conferma che un terzo capitolo dellaè effettivamente in sviluppo e si tratterà a tutti gli effetti di un seguito dei precedenti capitoli. Leggi altro...