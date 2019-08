Governo | Zaia | “Accordo Pd-M5s? Pronti alla rivoluzione” Pd | “Eversivo” E Gentilini

Autonomia : Zaia - 'pagina di storia - se non la scrive questo Governo la scriverà qualcun altro : Padova, 29 lug. (AdnKronos) - "Io sento spesso il ministro Stefani: sta facendo un lavoro strepitoso, sta scrivendo una pagina di storia, e speriamo che al livello del governo questa pagina la voglia scrivere anche qualcun altro... Se non la scrive questo governo, la scriverà qualcun altro”. Lo ha s

Autonomia - Zaia : intesa o fine Governo : 9.48 L'Autonomia può essere "il momento in cui si fa la storia tutti insieme" oppure "il Big Bang" su cui cade questo governo. Così il governatore del Veneto Zaia al Corriere della Sera. Propone al premier Conte un "conclave". "Producano una bozza. Ci chiudiamo in una stanza e stiamo lì tutto il tempo che serve"."E' positivo che Conte abbia avocato a sé la pratica.La Costituzione dice che l'esecutivo deve proporre una bozza alle Regioni. La ...

Autonomia : Zaia - ‘Governo presenti la sua proposta - se seria firmeremo’ : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – “Il mio auspicio è che il governo dia vita subito alla sua proposta di Autonomia, così da poterla confrontare con la nostra, e se ci sarà un punto d’incontro la firmeremo, se invece sarà una farsa, una finta Autonomia non potremo firmare, anche perchè saremmo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e della Costituzione”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, torna oggi a ...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Luca Zaia bombarda Conte e Governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neanche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l

Autonomia - Lega a Lezzi : “Senza legge non c’è Governo”. E Zaia : “È un perito aziendale - sa più dei costituzionalisti?” : A due giorni dal vertice di governo sull’Autonomia regionale, che procede lungo un percorso accidentato verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, Lega e Cinque Stelle continuano la guerra di posizione sul provvedimento caro al Carroccio e atteso dai governatori di Lombardia e Veneto. Così anche un’interrogazione parlamentare sul tema diventa terreno di scontro, con tanto di aut-aut del capogruppo leghista ...

Governo : Zaia - ‘Fontana l’uomo giusto per l’Europa - in bocca al lupo’ : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Lorenzo Fontana ha svolto molto bene fin qui il suo mandato portando all’attenzione i temi del sociale, come la natalità e vari altri. So che uno dei suoi terreni migliori è l’Europa. E’ stata fatta un’ottima scelta”. Con questa parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia accoglie, ‘con grande soddisfazione personale e politica”, la nomina ...

Sanità : Gruppo Zaia - abolizione super ticket - questo il buon Governo del Veneto : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ‘Noi in Veneto dimostriamo con i fatti cosa significhi governare col buonsenso e a favore dei cittadini: otto anni di sana gestione ci hanno consentito oggi di ricevere fondi con i quali verrà abbattuto l’odiato ticket voluto dallo Stato centrale. questo vuol dire essere dalla parte dei propri cittadini”. Con queste parole, la consigliera regionale Silvia Rizzotto, CapoGruppo di Zaia ...