Governo - vertici M5S riuniti a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Crisi - il Colle chiede risposte entro le 19. I vertici M5S riuniti. Zingaretti : “Serve un Governo di svolta” : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Gianmarco Centinaio - Governo Lega-M5s bis : "Dai vertici grillini diversi segnali. Pronti a un nuovo contratto" : "Penso ci siano ancora margini, anche perché da parte dei dirigenti del M5s ci sono ancora segnali di apertura". Cosi' Gian Marco Centinaio, ministro per l'Agricoltura e leghista, in un'intervista a La Stampa apre a un governo gialloverde-bis. "La rottura che c'è stata nei giorni scorsi era data dal

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Crisi di Governo - Beppe Grillo riunisce i vertici del M5s a Marina di Bibbona : Beppe Grillo ha incontrato i vertici del Movimento 5 stelle nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana. L’incontro, tenuto segreto fino all’ultimo momento, è stato organizzato per studiare una strategia comune e condivisa in vista delle prossime tappe della Crisi di governo. E soprattutto alla luce dei continui segnali di apertura di Matteo Salvini. Alla riunione hanno partecipato: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, ...

M5S : ‘segreteria’ a 18 - incompatibilità con ruoli Governo o vertici Camere (2) : (AdnKronos) – Porte aperte invece, stando almeno allo bozza di schema illustrata ieri, ad Alessandro Di Battista, che, a quanto apprende l’Adnkronos, nelle settimane scorse aveva addirittura proposto di andare oltre lo stop al doppio incarico, chiudendo alle candidature persino di semplici parlamentari per una cabina di regia aperta ai soli attivisti. Una proposta, quella dell’ex deputato grillino, che tuttavia non avrebbe ...