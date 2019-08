Governo | slitta l' incontro tra Pd | M5s e ContePremier incaricato a colloquio con

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Crisi di Governo - Salvini se ne frega dell’educazione civica obbligatoria a scuola : slitta al 2020 : La Crisi di governo ha avuto un primo effetto concreto: l'educazione civica obbligatoria, che doveva partire nelle scuole già da quest'anno scolastico, è rimandata a settembre 2020. Il ministro degli Interni Salvini ne aveva fatto un cavallo di battaglia, ma la legge doveva essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 16 agosto.Continua a leggere

Crisi di Governo - ora è scontro sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd Taglio parlamentari per far slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»