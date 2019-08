Governo | Salvini chiude a Forza Italia | Lega non ha bisogno di nessuno

Governo - ha fatto tutto Salvini ed ora la Lega sta crollando nei sondaggi : dal 38 al 31 % : Forse Salvini ha peccato di ingenuità, forse di presunzione, ha comunque sbagliato ed è evidente. Forse si è lasciato trascinare dai sondaggi che lo vedevano quasi al 39%, mandando in fumo un anno di Governo gialloverde. Alla fine ciò che ha urlato tra piazze, spiagge e Papeete Beach non è stato corrispondente alla realtà dei fatti. Niente elezioni anticipate perché su questo decide il Presidente della Repubblica, non il Ministro degli ...

Nuovo Governo - Boldrini : 'Questione emigrazione è emergenza - da Salvini appelli sguaiati' : L'Italia osserva con attenzione le evoluzioni delle vicende politiche. Tutto sembra far credere che presto il Paese avrà un governo formato da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage Laura Boldrini ha analizzato la situazione ed ha evidenziato come la possibile costituzione di una maggioranza giallorossa atta a sostenere un esecutivo possa costituire un atto di responsabilità verso la ...

Governo - Tosi critica Salvini : 'Se non avessi fatto lo splendido saresti ancora ministro' : Quello di quest'anno è stato indubbiamente un agosto destinato a passare alla storia come il mese durante il quale si è consumato un clamoroso ribaltone nella politica italiana. Matteo Salvini sembrava avviato a diventare il vero dominatore della scena, con un consenso che veniva dato in costante crescita. Invece, in meno di tre settimane, si è ritrovato dall'essere vicepremier e potenziale Presidente del Consiglio in caso di nuove elezioni, a ...

Sondaggi politici elettorali/ Crisi di Governo - Salvini grande sconfitto per il 61 - 9% : Sondaggi elettorali, scenati politici Crisi governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: priorità il lavoro, ma sui migranti..

Sondaggi Governo : cresce fiducia per Conte - cala Salvini. Lega 31% - Pd 22% - M5S 18% - Fdi 8% : Importante Sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Gli intervistati si sono espressi sull'operato di Giuseppe Conte, del Presidente della Repubblica...

Governo - Berlusconi : “Con alleanza col M5s Salvini ha consegnato il Paese alla sinistra” : “La Lega ha sbagliato a proporre l’alleanza col M5s. In questo modo Salvini ha consegnato il Paese alla sinistra“. A dirlo, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che ha ribadito il suo no a un nuovo esecutivo e il favore del partito al ritorno alle urne. L'articolo Governo, Berlusconi: “Con alleanza col M5s Salvini ha consegnato il ...

Governo - la clamorosa mossa di Matteo Salvini : C’è subito un colpo di scena nel secondo giorno di consultazioni alla Camera per il Premier incaricato Giuseppe Conte. Matteo Salvini, leader della Lega e Vicepremier nel precedente patto di Governo, ha scelto di disertare l’incontro. Il calendario degli appuntamenti prevedeva questa scaletta: alle ore 9.30 – Fratelli d’Italia, ore 10.30 – Lega, ore 11.30 – Forza Italia, ore 12.30 – Partito Democratico, ore 13.30 – MoVimento 5 Stelle.\\ Matteo ...

Un Governo di eguaglianza - altrimenti tornerà Salvini : Repetita iuvant, o almeno dovrebbero.E allora ripetiamo che l’unica giustificazione morale per non andare alle urne è il pericolo di proto fascismo di nuove camere a maggioranza assoluta Salvini (+Meloni). I famosi, e da Salvini invocati, “pieni poteri”. Perché potrebbero cambiare la Costituzione, oltre a eleggere nel 2022 un loro Capo dello Stato, e fare la stessa cosa con i futuri giudici costituzionali, Csm, ...

Governo - Renzi : “Al Viminale un ministro professionista della sicurezza. Non Di Maio - sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini” : Luigi Di Maio al Viminale “sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”. Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, dice la sua sulla composizione del nuovo Governo M5s-Pd. E spiega di non ritenere che il capo politico del movimento 5Stelle possa essere l’uomo giusto per il ministero dell’Interno. “Decideranno lui, Zingaretti e Conte”, ma per l’ex premier il suo ruolo sarà “certo non al Viminale, dove ...

Salvini : "Il 19/10 in piazza contro il Governo - ci sarà l'orgoglio italiano" | L'addio al Viminale : "Ho visto tante lacrime" : Il leader della Lega non guiderà la delegazione venerdì alle consultazioni con il premier incaricato

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Nuovo Governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...