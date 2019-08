Governo : Orlando - ‘nessun passo indietro dal Pd - no a decreti sicurezza disumani’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”. è quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in apertura della riunione con sindaci, governatori e segretari regionali dem. ‘La discontinuità – ha proseguito Orlando – ...

Governo - Orlando : “Sarebbe un bel segnale se al Pd andasse il ministero del Lavoro” : “Sarebbe un bel segnale se il Pd si prendesse il ministero del Lavoro”. Dal palco della Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando commenta le trattative in corso tra Pd e M5S per la formazione del nuovo Governo: “Noi ci stiamo se non si tocca la centralità della democrazia rappresentativa. A casa loro possono decidere facendo testa o croce, con il metodo Rousseau o con Il gioco dell’oca, ma in Italia per gli ...

Governo : Orlando - 'chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Appena sarà formato il nuovo Governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali". Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, p

Governo : Orlando - ‘ascoltare Salvini cancella ogni dubbio’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Stiamo conducendo un percorso difficile e con molti rischi. In questi giorni ho avuto non pochi dubbi. Ascoltare Salvini all’uscita delle consultazioni al Quirinale ne ha cancellati d’un colpo tantissimi. L’Italia non può crescere con l’odio, la paura, le minacce quotidiane”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd. L'articolo Governo: Orlando, ‘ascoltare Salvini ...

Governo - vertice M5S-Pd. Di Maio : «Si pensi a soluzioni - non a colpire me». Orlando : vicepremier dem. Sì direzione Pd a Zingaretti : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Governo - vertice M5S-Pd. Di Maio : «Si pensi a soluzioni - non a colpire me». Orlando : «Vicepremier dem». : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Governo - vertice M5S-Pd alla Camera. Orlando : «Serve vice dem». Zingaretti : «Io ottimista - dare futuro all'Italia» : È conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano...

