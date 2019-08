Governo | l’attacco d’arte di Giovanni Muciaccia per spiegare la crisi ai bambini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) “L’attuale situazione politica spiegata ai miei”,ha postato un video sulla sua pagina facebook in cui spiega, con l’aiuto di alcuni pupazzi, il delicato momento dipolitica. Un Salvini multiforme che incendia tutto e resta in mutande, un Di Maio che resta incollato alla poltrona e diventa amico del suo più acerrimo nemico Zingaretti: “Non esagerate con la colla vinilica, che rischiate di restare attaccati alla poltrona per tutta la vita” L'articolo, l’attacco d’arte diperlaai: “Politici, non esagerate con la colla vinilica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

