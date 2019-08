Governo | Grasso | “Pd e M5s parlano solo tra di loro Vogliono fare da soli | i dubbi

Governo : Grasso a Pd e M5S - ‘punti condivisibili - esecutivo legislatura possibile’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “I 5 punti della relazione di Zingaretti di ieri e i 10 punti elencati da Luigi Di Maio al termine delle consultazioni di oggi sono una buona e condivisibile base di lavoro”. Lo dice Pietro Grasso di Leu. “Se la volontà di trovare un’intesa per il bene del Paese è reale, è possibile dare vita a un Governo politico e di legislatura che possa migliorare la vita dei cittadini e ...

Crisi di Governo - Grasso : “Salvini pentito : ha capito che pieni poteri li ha solo al Papeete” : Stiamo affrontando questo dibattito oggi perché il senatore Salvini, incredibilmente ancora ministro, perché il potere è più forte della dignità, ha dichiarato finita l’esperienza di governo. Pentendosene poi amaramente quando ha capito che i pieni poteri li ha forse al Papeete ma non in Parlamento”. Così il presidente di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, è intervenuto a Palazzo Madama, sottolineando che poi il leader della Lega è ...

Governo Pd-M5s-LeU? Grasso : "Nessuno scandalo - io ci starei certamente" : Pd-5 Stelle: questo matrimonio s’ha da fare? "Nessun tavolo con i renziani" precisa oggi il ministro pentastellato per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro respingendo al mittente la proposta di Governo istituzionale avanzata dall’ex premier. La segreteria Pd invece com’è noto è contraria a governicchi ma dice sì a un eventuale Governo di legislatura, che duri altri 4 anni. ...

Pietro Grasso mendica una poltrona : "Per il Governo M5s-Pd ci sono pure io" : Pietro Grasso ha riconquistato le luci della ribalta e adesso non le molla più. L'ex presidente del Senato è tra i più attivi sostenitori del patto tra M5S, Pd e LeU. Ieri 19 agosto l'ex seconda carica dello Stato ha fatto un salto ulteriore, candidando se stesso per il possibile, futuro esecutivo "

Crisi Governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Pietro Grasso : "Mattarella deve nominare un Governo elettorale con Giovanni Tria come premier" : "Se non ci sarà una votazione il presidente Giuseppe Conte dovrà, al termine del suo intervento, salire al Quirinale per rimettere il mandato, e sancire la fine della maggioranza con la Lega". Parola di Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali che, dopo aver lanciato il suo lodo (l'invito rivolto

Grasso a Tgcom24 : "Nessun inciucio - ma un Governo tecnico per il voto" : "Serve un esecutivo per gestire la fase finanziaria. Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto". Lo ha detto a Tgcom24 Pietro Grasso (LeU), ricordando che la "Lega non ha i numeri per sfiduciare il premier Conte".

Governo - Pd - M5S e Forza Italia : le mosse anti voto. Spunta il lodo Grasso : L’ipotesi: non votare la mozione di sfiducia a Conte. Da sinistra si allargano, fino a intonare il coro della «salvezza nazionale», un esecutivo che fermi l’onda del consenso cavalcata da Matteo Salvini

Crisi di Governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

La proposta di Pietro Grasso : "No alla sfiducia a Conte. Poi un Governo elettorale" : “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”. E questo pensiero si tradurrà, spiega Pietro Grasso, nel non votare la sfiducia a Conte chiesta dalla Lega. Il senatore di LeU lancia su Facebook un appello agli altri colleghi dell’opposizione per fare lo stesso. L’obiettivo? Creare, prima delle elezioni, un esecutivo elettorale.“Del governo Lega-5Stelle penso il ...