Governo | Di Maio presenta i nuovi 20 punti del programma | lavoro e investimenti al Sud

Governo - vertice M5S a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Governo : ex fidanzata Di Maio - ‘Non parteciperò a votazione on line’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – “Per rispetto della nostra Costituzione, dei nostri Padri Costituenti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del consiglio incaricato, delle Istituzioni e degli italiani non parteciperò alla prossima votazione online su Rousseau. Perché?? Perché la consultazione su Rousseau tra gli iscritti del MoVimento 5 Stelle andava fatta prima di sedersi al tavolo con il PD. Ieri era già troppo ...

Crisi di Governo - Conte da Mattarella - poi vertice M5s-Pd. I dem : «Passi avanti». Di Maio vede i suoi : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a Governo. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

Governo - Di Maio colpito da bufera social - Borghi : 'Orchestrato da propaganda di Renzi' : Luigi Di Maio è finito al centro di una vera e propria bufera social. Su Twitter sta dilagando un hashtag #DiMaiobasta che è diventato un vero e proprio contenitore di giudizi poco lusinghieri per il leader pentastellato. Il tutto pare essere una conseguenza delle frizioni che stanno rinascendo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle e che rischiano mettere a serio repentaglio quella che sembrava ormai una prospettiva certa, ossia la ...

Governo - Di Maio nel mirino della Rete : 'Ostaggi di un quaquaraqua - leader pessimo' : Il Governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprio leader Luigi Di Maio, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia ...

Governo - Di Maio : senza un accordo sul programma non si va avanti : Di Maio:"Oggi si potrebbe dar vita a un Conte bis, uso il condizionale perchè sono stato molto chiaro: o siamo d'accordo a realizzare i punti o nulla

Governo - strappo di Di Maio ma Conte va avanti. La minaccia del voto su Rousseau prima dei ministri : Il tonfo delle borse e l?impennata dello spread seguita all?ultimatum di Luigi Di Maio, è solo l?antipasto del prezzo che rischiano di pagare i partiti qualora non...

Governo - Pd - M5S chiarisca le parole di Di Maio : Governo, Pd - M5S chiarisca le parole di Di Maio."La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Orlando e Franceschini