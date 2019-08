Governo | Di Maio colpito da bufera social | Borghi | ' Orchestrato da propaganda di Renzi'

Governo - Di Maio nel mirino della Rete : 'Ostaggi di un quaquaraqua - leader pessimo' : Il Governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprio leader Luigi Di Maio, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia ...

Di Maio alza la posta per il Governo. Il Pd chiede un chiarimento : La mossa piazzata da Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte rischia di far saltare il banco tra Pd e M5s. Il discorso, dai toni ultimativi, con cui il capo politico dei pentastellati torna a minacciare la via del mancato accordo e del voto anticipato fa riavvolgere bruscamente il film della trattativa e riporta il confronto "al via", come detto, in un paragone efficace, dalla vice segretaria del Pd, Paola De Micheli. La ...

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Pd-M5s - con il Governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

