GOVERNO CONTE-BIS? M5s-Pd | dietro il toto-ministri un accordo mai nato

GOVERNO - strappo di Di Maio ma Conte va avanti : «Decido io» : Il tonfo delle borse e l?impennata dello spread seguita all?ultimatum di Luigi Di Maio, è solo l?antipasto del prezzo che rischiano di pagare i partiti qualora non...

Conte-bis - il premier garante di un GOVERNO 'nel segno della novità' : Giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte ha finalmente ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente Mattarella, incarico accettato con riserva. Ieri infatti il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le consultazioni con i gruppi parlamentari, al cui esito - che a meno di cataclismi porterà ad una coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - è subordinata l'elaborazione di un programma politico. Gli ...

GOVERNO - Di Maio alza la posta : «Programma M5S o voto». Ira Pd - sale lo spread. Conte media - ma è alta tensione : All'ora di pranzo la strada per un accordo di Governo Pd-M5S sembra in discesa, ma nel giro di mezz'ora si torna sulle montagne russe. È Luigi Di Maio ad alzare il tiro: «O siamo...

CONTE CONSULTAZIONI : DIRETTA GOVERNO/ Ira Pd "M5s faccia chiarezza su parole Di Maio" : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA GOVERNO M5s-Pd. Ira dem: "Movimento 5 Stelle faccia chiarezza su parole Di Maio". Palazzo Chigi annuncia nuovo incontro...

GOVERNO - i 20 punti consegnati dal M5S a Giuseppe Conte : dal Green New Deal alla tutela degli animali : Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro di oggi con il Premier incaricato Giuseppe Conte hanno fatto molto discutere e hanno fatto chiudere la Borsa di Milano in rosso, annullando quanto di buono si era verificato in questi giorni, incluso il calo dello spread. Ma cosa vuole davvero il MoVimento 5 Stelle per poter dar vita a un Conte bis con il PD? Di Maio ha detto, testualmente:"Abbiamo riassunto i nostri principali ...

GOVERNO : Pd - ‘da Conte chiarimento su parole Di Maio - si può andare avanti’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal Presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso Premier Conte. L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle ...

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

GOVERNO - diretta. Di Maio forza la mano con Conte : «Programma M5S o voto». No Pd - scontro sicurezza : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

GOVERNO - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

