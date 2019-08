Golf – Omega European Masters | Gagli e Paratore corrono per il titolo

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Eurotour: nell’Gali 5° e9°,per il. Il secondo ha realizzato una “buca in uno”. E’ al comando l’argentino Andres Romero Lorenzo, quinto con 199 (64 68 67, -11) colpi, e Renato, nono con 200 (67 66 67 -10) e autore di una “buca in uno”, saranno in corsa per ilnel giro finale dell’, uno dei tornei classici dell’Tour, in calendario dal 1972, dove è in vetta con 196 (69 61 66, -14) l’argentino Andres Romero. E’ in ottima posizione e ha qualche chances anche Nino Bertasio, 13° con 201 (66 70 65, -9), mentre è a metà classifica Andrea Pavan, 27° con 204 (70 68 66, -6), e sono in bassa Guido Migliozzi, 50° con 207 (65 72 70, -3), e il dilettante Giovanni Manzoni, 67° con 210 (70 69 71, par), che ha avuto il gran merito di superare il taglio. Romero, 38enne di Tucuman con due successi nel ...

