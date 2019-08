Gli uomini meglio vestiti della settimana

Giulio Raselli tronista a Uomini e donne - la CavaGlià : 'Gli auguro il meGlio - daje tutta' : Ieri, 29 agosto, si sono ufficialmente riaperti gli studi di Uomini e donne ed è stata registrata la prima puntata del dating-show di Canale 5. Se da un lato negli scorsi giorni la redazione aveva rivelato tramite i social le protagoniste dei troni femminili di quest'anno, ovvero l'ex tentatrice Sara Tozzi e Giulia Quattrocioche, dall'altro non aveva lasciato trapelare alcuna anticipazione a proposito dei tronisti che, a partire dal 9 settembre, ...

Festival di Venezia 2019 : Brad Pitt e Gli altri uomini che fanno tendenza : Brad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittGhaliGhaliNicholas HoultNon è affatto iniziato male il Festival del Cinema di Venezia 2019 in quanto a quote azzurre. Siamo abituati a guardare i look delle dive, i loro make-up, le acconciature scenografiche e gli abiti che rubano la scena sul red carpet, ma per sana par condicio ci sentiamo di dover dare il giusto valore anche al reparto maschile. Fosse solo per il fatto che in seconda ...

Chi dorme di più - Gli uomini o le donne? : Dite no alla tecnologiaComprate il materasso giustoUsate coperte separateFate sesso prima di andare a lettoDormite le stesse oreIn media abbiamo bisogno, da adulti, di circa sette ore a notte di sonno. Se scendiamo al di sotto, rischiamo di andare incontro a una serie di pessime conseguenze sotto l’aspetto della salute. Il fabbisogno sale al diminuire dell’età. Ma gli uomini e le donne sono uguali, da questo punto di vista? Anche su questo, come ...

Uomini e Donne gossip : Giulio sul trono - Giulia CavaGlià stupisce : Uomini e Donne gossip: Giulio Raselli è il nuovo tronista, Giulia Cavaglià commenta e stupisce Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia era nell’aria ormai da settimane, la sua esperienza a Temptation Island come tentatore di Sabrina Martinengo aveva fatto capire al pubblico che Giulio mirava al trono ed ora […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulio sul trono, Giulia Cavaglià stupisce proviene da gossip e ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia in cerca di soddisfazioni nel torneo femminile. Serbia favorita tra Gli uomini : Siamo alla vigilia del massimo appuntamento continentale per quel che concerne il Basket 3×3: gli Europei, prossimi a svolgersi in quel di Debrecen, in Ungheria, dal 30 agosto al 1° settembre. In gara, sia al maschile che al femminile, ci sono 12 formazioni suddivise in quattro gruppi da tre, che saranno in campo nei primi due giorni. Il 1° settembre, invece, si gioca per le medaglie, con la fase a eliminazione diretta, dai quarti, nel ...

Ansia da prestazione : di cosa hanno paura le donne e Gli uomini : L’Ansia da prestazione è una situazione che riguarda molte persone di ambo i sessi, coinvolgendo anche la sfera intima. A più di 50 anni dalla rivoluzione sessuale, che ha permesso soprattutto alle donne di iniziare a esprimere in maniera davvero libera i propri desideri e le esigenze tra le lenzuola, viviamo in un periodo che ci richiede performance stellari in diversi ambiti, dal lavoro alla vita personale. Questo clima di ricerca della ...

Alberto Matano : "Ho una relazione da qualche anno. Sex symbol per Gli uomini? L'importante è piacere" : Alberto Matano, protagonista della nuova edizione de 'La Vita in diretta' accanto a Lorella Cuccarini, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha confessato di essere molto felice sentimentale. E' fidanzato ufficialmente ma non vuole che la propria vita privata finisca in pasto al gossip: Perché la verità è che non amo parlarne. Quello che posso dirle è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale ...

Ballerine : perché piacciono tanto alle donne (e poco aGli uomini) : Cosa si intende per Ballerine? In senso stretto, sono quelle calzature con la punta stondata, basse a terra, che personalmente trovo super femminili e adatte a moltissimi look diversi. In senso un po’ più ampio, tra quelle che si indicano come Ballerine, possiamo far rientrare anche le décolleté raso terra, anche se hanno la punta più affilata. Sono una calzatura che gli uomini non amano, perchè la ritengono poco femminile, ma che le donne ...

Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne? Gli strani movimenti : Tronisti Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è stato scelto? Si tratta ancora di voci di corridoio da confermare ma non le escludiamo a priori perché la partecipazione di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne come tronista è tutt’altro che impossibile: il ragazzo era stato già scelto come corteggiatore di Sonia Lorenzini dalla redazione, […] L'articolo Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne? Gli strani movimenti proviene da ...

Uomini e Donne/ Beatrice e Marco foto di famiGlia : 'siete perfetti' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: Beatrice Valli e Marco Fantini ultimo giorno di vacanze. La foto con la famiglia fa impazzire i fan

Convocati Lecce - Gli uomini scelti da Liverani per l’esordio a San Siro : Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara di Milano contro l’Inter in programma domani sera nel posticipo della prima giornata del campionato di serie A. Questa la lista dei Convocati, in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 ...

L’astronauta Paolo Nespoli : “andare nello Spazio ci rende uomini miGliori - l’Italia è un tesoro”. E sulla Crisi di Governo : “alcuni politici li manderei lassù per sempre” : “Andare fuori dalla Terra ti fa diventare e ti fa sentire un terrestre migliore!”. E’ quanto ha dichiarato ieri all’AdnKronos l’astronauta italiano Paolo Nespoli, presente al Meeting di Rimini, dopo tre missioni nello Spazio a bordo dello Shuttle nel 2007 e della Soyuz nel 2010 nonché nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2017. “Lo Spazio dà possibilità di vedere il pianeta da fuori, con centinaia se non ...

Perché le donne inviano foto di nudo? E Gli uomini? La faccenda è complicata - rivela uno studio : Questo articolo è apparso su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoIl “sexting” è un linguaggio universale: lo adotta Jeff Bezos (benché goffamente; vi ricordate di quel suo strano messaggio che diceva: “ti amo, ragazza viva?”), vi ricorre Rihanna e anche gli adolescenti (anche se la percentuale è inferiorerispetto a quanto si possa pensare leggendo i titoli ...

Le donne hanno meno fiducia nelle auto a guida autonoma deGli uomini : L’attrice Famke Janssen nel film di James Bond GoldenEye, 1995 (foto: Keith Hamshere/Getty Images) Le self driving car possono spaventare, ma non spaventano tutti allo stesso modo. Un sondaggio dell’American automobile Association, la più importante federazione nordamericana di club automobilistici, mostra che il 71% delle persone ha paura di salire su un’auto completamente autonoma, e che la percentuale di chi non si fida è ...