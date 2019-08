Germania | si vota all’Est La Grande Coalizione trema

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) Per uno scherzo del destino, a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), lasi trova a confrontarsi con tre elezioni nelle regioni dell’Est che potrebbero cambiare il già fragile equilibrio politico del governo tedesco. Domenica siin Brandeburgo e Sassonia e il 27 ottobre in Turingia. Due date, tre elezioni e un incubo: l’ascesa dell’esdestra di Alternative für Deutschland (AfD). In tutti e tre i Länder AfD aumenterà di molto i propri consensi rispetto alle elezioni regionali del 2014 e dovrebbe attestarsi sulle percentuali già raggiunte in occasione delle politiche del 2017 e alle europee di quest’anno: il 20 in Brandeburgo, 25-27 in Sassonia e il 22 Turingia.Nelle regioni dell’Est non è mai mancato un voto di protesta, prima incarnato dall’essinistra (Linke) ...

