Gamescom 2019 | Wasteland 3 - prova

Gamescom 2019 - alla fiera tedesca del videogioco abbiamo provato i principali titoli in uscita nei prossimi mesi : La scorsa settimana a Colonia si è tenuta Gamescom, l’annuale fiera europea dedicata al mercato videoludico che è riuscita a portare nella città tedesca oltre 373.000 visitatori. Nel corso dell’evento abbiamo avuto la possibilità di provare tantissimi titoli, che sicuramente da qui alla metà del 2020 regaleranno emozioni a tutte le categorie di giocatori, perché c’è davvero tanta carne al fuoco, a partire dal prossimo capitolo della ...

Gamescom 2019 : Dragon Ball Z Kakarot - prova : Non nascondiamoci, suvvia: l'annuncio di Dragon Ball Z Kakarot, il vociferato Dragon Ball Game - Project Z, è stato accolto da chi scrive con un certo tripudio interiore. Il nome degli addetti ai lavori, poi, ha prolungato la reazione per più di qualche istante. Cyberconnect 2, già ampiamente confermatasi dopo aver mostrato con la serie Ninja Storm di Naruto una passione ed una cura ci un certo livello, conferma un titolo di Dragon Ball ...

Gamescom 2019 : Bleeding Edge - prova : L'acquisizione di uno studio importante come Ninja Theory da parte di Microsoft è una di quelle notizie che ha fatto rizzare a molti le antenne. Il divario con la principale concorrente Sony sul fronte delle esclusive software è stato evidente nelle ultime due generazioni di console, ed investire sugli studi first party è esattamente quanto il colosso di Redmond doveva fare. Che il primo titolo sfornato dai talentuosi ragazzi inglesi fosse ...

Alle ore 18 in diretta con EuroLive : Speciale Gamescom 2019 : Si rinnova per questo pomeriggio l'appuntamento con EuroLive e, in particolare, questa volta ci focalizzeremo sulla Gamescom 2019.La fiera di Colonia è stata l'occasione per numerosi annunci, importanti notizie e ha messo in mostra molti dei giochi più attesi dai fan. Sicuramente un evento ricchissimo e, per questo motivo, parleremo insieme a voi di tutto quello che abbiamo visto a quest'ultima edizione della Gamescom.Leggi altro...

Bungie a tutto campo alla Gamescom 2019 : L’incontro con Bungie, nota software-house di videogiochi statunitense, si è svolto presso lo stand dell’area business in occasione della gamescom 2019 alla presenza del Community Manager DeeJ, del Creative Lead Ben Wommack e della Senior Producer Wendy Wade. L’argomento trattato non poteva che essere uno dei loro titoli di punta, Destiny, lo sparatutto in prima persona che è riuscito sicuramente in questi ultimi ...

Gamescom 2019 : Code Vein - prova : Dall'annuncio ad oggi, molto è cambiato per Code Vein, passando da prime build che mostravano un progetto interessante ma ancora troppo poco rifinite per poter avere un qualunque tipo di quadro, sino ad una presenza decisamente meno convincente all'E3 2018, quando il rinvio del progetto divenne comprensibile. Annunciato e mostrato nel 2017, il soulslike di Bandai Namco fu previsto inizialmente per un lancio nel settembre dello scorso anno, ma è ...

Gamescom 2019 : Disintegration - prova : Non tutti gli shooter multiplayer nascono uguali, soprattutto quelli che possono vantare sviluppatori celebri e, quindi, antenati illustri. Disintegration è uno di questi 'casi particolari' perché nasce dalle menti di nientemeno che un gruppo di developer comprendente professionisti che hanno precedentemente lavorato su Halo, Destiny e Socom. Il tutto capitanato da Marcus Lehto, cofondatore della serie Halo e direttore creativo di un'azienda che ...

Gamescom 2019 : Borderlands 3 - prova : Per anni è stato atteso, durante la presentazione è stato acclamato a gran voce, e ormai siamo al capolinea: Borderlands 3 è quasi realtà. A distanza di ben sette anni dall'ultimo "grosso" capitolo, volendo considerare il Pre-Sequel come una sorta di versione 2.5, finalmente ci siamo. E pur mancando così poco al lancio ufficiale, la curiosità è incontenibile, e quale occasione migliore della Gamescom per avere un ultimo assaggio, e scoprire ...

L'esclusiva PS4 Dreams vince il premio Best of Gamescom 2019 : Dreams, l'ambiziosa esclusiva PlayStation 4 di Media Molecule, ha rubato la scena alla Gamescom 2019 con un totale di tre premi, tra cui il Best of Gamescom 2019.La presenza di Sony alla Gamescom 2019 è stata "più leggera" rispetto agli anni precedenti, con l'attesissimo Death Stranding non giocabile e i grandi titoli come The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima assenti. Tuttavia, ciò non ha impedito alla compagnia di ottenere riconoscimenti ...

Gamescom 2019 : Blair Witch - prova : Correva il 1999 quando nelle sale cinematografiche uscì The Blair Witch Project. Il film narrava la storia di Heather Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard, studenti di cinematografia che decidevano di andare nei boschi della foresta di Black Hills, vicino a Burkittsville, nel Maryland, per investigare sul mito delle streghe di Blair Witch. Molti bambini infatti erano scomparsi in quella zona negli anni '40 e il trio, armato solamente di ...

Gamescom 2019 : Aaron Greenberg e l'ossessione per l'engagement - intervista : Il mondo dei videogiochi, alle sue origini popolato di veri e propri personaggi, è ahinoi sempre più composto di grigi manager in doppiopetto, che trattano di videogiochi così come potrebbero trattare di automobili.Non è il caso di Aaron Greenberg, General Manager, Games Marketing di Xbox, che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio dell'industry dei videogame. Ma è davvero così? Per scoprirlo, non c'è migliore modo di ...

Razer Viper fa centro al Gamescom 2019 : Durante la gamescom 2019 è stato presentato alla stampa specializzata il nuovo modello di mouse Viper prodotto da Razer, nome conosciuto da tempo per la gamma di articoli messi in commercio per chi fa uso quotidianamente del computer. In questo caso si tratta, come già anticipato, di un accessorio veramente straordinario per funzionalità, maneggevolezza e dal prezzo abbastanza contenuto. C’è da dire innanzitutto che il mouse ...

Gamescom 2019 : Trials of Mana - prova : Molto spesso, Square-Enix ricorda la classica nonna del Sud Italia: sempre indaffarata, sempre ai fornelli per cucinare qualcosa di nuovo, ma contemporaneamente ben attenta a non buttare via nulla e ripresentare gli avanzi dei giorni passati in una nuova forma, più o meno appetitosa in base al suo umore.Ciò che ci ha insegnato l'azienda nipponica in questi anni, infatti, è che non si butta via nulla (almeno, non intenzionalmente, vista la triste ...

Spiritfarer : la Gamescom 2019 ci regala ben 15 minuti di video gameplay : Spiritfarer è il nuovo progetto targato Thunder Lotus, studio celebre per la realizzazione di giochi indie dal particolare stile grafico realizzato a mano.Ebbene, in occasione della Gamescom 2019, un nuovo filmato di gioco è ora disponibile così che si possa dare un'occhiata a quanto ha da offrire questo atteso gioco.Prima di proporvi il video gameplay, vi ricordiamo che Spiritfarer ci calerà nei panni di una traghettatrice di defunti. Dovremo ...