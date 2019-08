Francia | un morto e nove feriti nella banlieue di Lione | un aggressore fermato | l’altro

Francia - assalto con coltello : un morto e nove feriti tra i passanti nella banlieu di Lione : Due gli aggressori: uno è stato arrestato, l'altro è in fuga. Il fatto intorno alle 17 di oggi, 31 agosto, a Villeurbanne, nei pressi di una stazione della metropolitana. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un atto di terrorismo.Continua a leggere

Francia - aggressione a Lione : un morto e 8 feriti : Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia: uno era armato di coltello e l’altro con uno spiedo da cucina

Francia - assalto con coltello : un morto e otto feriti tra i passanti nella banlieu di Lione : Due gli aggressori: uno è stato arrestato, l'altro è in fuga. Il fatto intorno alle 17 di oggi, 31 agosto, a Villeurbanne, nei pressi di una stazione della metropolitana. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un atto di terrorismo.Continua a leggere

Attacco in Francia - aleggia l’ombra del terrorismo : accoltellamenti a Lione con almeno un morto e sei feriti [LIVE] : Una persona è stata uccisa a coltellate e almeno altre sei sono rimaste ferite Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. In base alla ricostruzione fatta dai media francesi, gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia. Uno dei due aggressori è originario dell’Afghanistan. Secondo alcuni media almeno uno dei feriti è in gravi condizioni e la ...

Francia - annega mentre nuota nel lago del campo estivo : 12enne morto durante la vacanza : Un ragazzino britannico di 12 anni è morto annegato mentre nuotava in un lago in un campo estivo a Berny-Rivière, nel nord del Paese transalpino. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 22 agosto, dopo che un corpo senza vita è stato visto da un bagnino nel campeggio La Croix-du-Vieux Pont. I media locali hanno riferito che il giovane è stato tirato fuori dall'acqua e trasportato in aereo in ...

Escursionista morto : salma di Simon su un aereo per Roma - domani tornerà in Francia : E’ stata imbarcata su aereo diretto a Roma la salma di Simon Gautier dove domani mattina sara’ portata in Francia con un volo diretto. Il feretro del turista francese, morto durante un’escursione in Cilento (Salerno), ha lasciato l’obitorio dell’ospedale di Sapri nel primo pomeriggio di oggi. Sulla bara un mazzo di fiori e la foto sorridente del 27enne Escursionista. L'articolo Escursionista morto: salma di Simon su ...

Escursionista morto in Cilento - la tecnologia che avrebbe potuto salvarlo che in Italia ancora non funziona : “In Francia avremmo fatto meglio” [GALLERY] : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane Escursionista francese disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro, in Cilento. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, 27 anni, si sono infrante con il ritrovamento del cadavere in un burrone da parte degli uomini del soccorso alpino in zona “Belvedere di Ciolandrea”, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Nella gallery scorrevole in alto ...

Vincent Lambert è morto dopo sospensione cure/ I genitori : "la Francia si vergogni" : Vincent Lambert è morto in Francia dopo 8 giorni dal distacco delle cure e delle macchine: i genitori ieri durante la veglia a Parigi, 'Francia si vergogni'

È morto Vincent Lambert : simbolo della battaglia sul fine vita in Francia : L'ex infermiere di 42 anni si è spento alle 8.24 di questa mattina al Policlinico di Reims. Le cure palliative erano state...

Francia : morto Vincent Lambert - simbolo della battaglia per il fine vita : Vincent Lambert è morto la mattina di giovedì 11 luglio, dopo dieci anni in stato vegetativo. È il tetraplegico diventato simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Le cure erano state sospese dopo l’ultima decisione del tribunale, martedì della scorsa settimana. Il protocollo medico prevedeva cessazione del trattamento e sedazione profonda e continua. Così era scritto nelle lettere inviate dal medico Vincent Sanchez, capo del reparto ...

Francia - morto Vincent Lambert : era in stato vegetativo dal 2008 : Vincent Lambert è morto. L'uomo era tetraplegico da oltre 10 anni ed era diventato il simbolo in Francia della lotta per il fine vita. Ne ha dato notizia la sua famiglia questa mattina....

Francia - è morto Vincent Lambert : era simbolo della battaglia sul fine vita : Vincent Lambert, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo dal 2008, è morto. Lo ha annunciato la famiglia a France Press, come riporta Le Figaro. Dopo l’ultima decisione del tribunale, i medici gli avevano sospeso cure e alimentazione da mercoledì della scorsa settimana. Il caso è diventato simbolico del dibattito sul fine vita perché ha scosso la Francia per anni. La famiglia infatti si è divisa – anche con lunghe cause in tribunale ...

Francia : Vincent Lambert è morto : Vincent Lambert è morto alle 08:24 di questa mattina al Policlinico di Reims: lo ha reso noto la famiglia. A causa di un incidente automobilistico quasi 11 anni fa l’ex infermiere 42enne, era in stato neurovegetativo. Le cure palliative sono state interrotte la scorsa settimana a conclusione di una lunga vicenda giudiziaria. L'articolo Francia: Vincent Lambert è morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Morto Vincent Lambert - tetraplegico simbolo del "fine vita" in Francia : senza cure e alimentazione negli ultimi 8 giorni : L'uomo, 42 anni, in stato vegetativo da oltre 10 anni, era diventato un simbolo del dibattito sul fine vita