Francia | assalto con coltello | un morto e nove feriti tra i passanti nella banlieu di

Fonte : fanpage

(Di sabato 31 agosto 2019) Due gli aggressori: uno è stato arrestato, l'altro è in fuga. Il fatto intorno alle 17 di oggi, 31 agosto, a Villeurbanne, nei pressi di una stazione della metropolitana. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un atto di terrorismo.

