Francesco Zampaglione | il fratello del leader dei Tiromancino resta in carcere | ha

Francesco Zampaglione - arrestato a Roma dopo tentata rapina il fratello di Federico dei Tiromancino : Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico, l'ex cantante dei TiRomancino, ieri pomeriggio - 30 agosto - ha tentato di rapinare una filiale della Banca Intesa, in Circonvallazione Gianicolense, a Roma. Il 49enne è entrato a volto scoperto, impugnando una pistola, scoperto solo poi essere

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei Tiromancino davanti al gip : deve spiegare perché ha tentato di rapinare una banca : Si è tenuta questa mattina nel carcere di Regina Coeli davanti al gip Clementina Forleo l’udienza di convalida per Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino Federico, che giovedì ha tentato di rapinare una banca con una pistola a piombini priva del tappo rosso. Secondo gli inquirenti, quello di Zampaglione potrebbe essere un gesto dettato dalla disperazione, forse per problemi economici e non si esclude che possa averlo fatto ...

Basta musica... Parto con le rapine. Il post profetico di Francesco Zampaglione : La vicenda della rapina in banca di Francesco Zampaglione ha dell'incredibile: il cantautore, ora a Regina Coeli, solo un anno fa "profetizzava" la sua svolta criminale in un post su Facebook\\ La storia di Francesco Zampaglione ha dell'incredibile. La rapina in una filiale bancaria del quartiere Monteverde di Roma, effettuata a volto scoperto e con in mano una pistola giocattolo senza tappo rosso, ha scosso l'opinione pubblica sul ...

Francesco Zampaglione - EX TIROMANCINO ARRESTATO/ Liti col fratello Federico e debiti : FRANCESCO ZAMPAGLIONE, ex dei TIROMANCINO ARRESTATO per tentata rapina: le Liti con il fratello Federico e i debiti accumulati nel tempo.

Francesco Zampaglione - fratello di Federico dei Tiromancino - arrestato per rapina : lasciò la band nel 2015 : La stampa romana ha riportato l'incredibile notizia sulle prime pagine del 30 agosto: Francesco Zampaglione, fratello di Federico dei Tiromancino ed ex membro del gruppo, è stato arrestato giovedì 29 agosto per aver rapinato una filiale di Banca Intesa, situata sulla circonvallazione Gianicolense a Roma. Classe 1970, più giovane di due anni del leader dei Tiromancino, il minore dei fratelli Zampaglione ha messo a segno una rapina in banca ma ...

