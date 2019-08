Formula Uno - Tutto quello che c' è da sapere sul GP di Monza FOTO GALLERY

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Formula Uno - la denuncia : “A Monza anche i disabili costretti a pagare per incontrare piloti nella Fan Zone e sperare in un autografo” : La sessione autografi con i campioni che poche ore dopo saranno alla guida delle monoposto sullo storico circuito di Monza? A pagamento. anche se sei disabile. C’è una situazione spiacevole che si sta delineando in occasione del prossimo Gp di Formula 1 sul circuito brianzolo. Quest’anno avere la possibilità di incontrare Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen nel consueto faccia a faccia con i tifosi del giovedì pomeriggio sarà più ...

Si avvicina uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio d'Italia di Formula Uno, in programma come di consueto a Monza e considerato come una vera festa per tutti gli amanti della Ferrari che hanno la possibilità di far sentire il loro sostegno alla scuderia del Cavallino (appuntamento fissato […]

Formula 1 - Hamilton distrugge Rosberg : “parla male di me? Capita questo quando qualcuno…” : Il tedesco ha lanciato una frecciatina a Hamilton, ricevendo una risposta piccata e per nulla riconciliante Tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg non corre affatto buon sangue, un rapporto ormai ossidato in seguito alla battaglia per il titolo mondiale di tre anni fa, quando il tedesco si impose sul britannico al termine di una lotta estenuante. photo4/Lapresse Da quel momento in poi, i due non hanno smesso di punzecchiarsi a distanza, con ...

Nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula Uno, in programma in Ungheria, ultima gara per i protagonisti del Circus prima della pausa estiva. Il dominio in classifica di Lewis Hamilton non sembra essere in duscissione, sempre più vicino alla conquista di un nuovo titolo in carriera, ma Sebastian Vettel, che qui ha vinto per due […]

Il mondo della Formula Uno è davvero affascinante per un vero appassionato di motori, che finisce per guardare con ammirazione le imprese compiute dai protagonisti. Proprio per questo sono in tanti ad avere il sogno di poter lavorare in un settore che regala adrenalina continua. Ora poter portare a compimento questa aspirazione è possibile grazie […]

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Button non ha dubbi : “nessuno sano di mente potrebbe…” : Button non ha dubbi sul possibile futuro di Hamilton in Ferrari: il parere dell’ex pilota di Formula 1 Da tempo ormai si vocifera di un possibile futuro di Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico, che non ha mai nascosto la sua passione per il team di Maranello, potrebbe in futuro correre un Mondiale a bordo di una monoposto del Cavallino? Secondo Jenson Button non succederà mai, l’ex pilota ha espresso sinceramente il ...

Nuovo appuntamento stagionale per la Formula Uno in un'annata finora decisamente dominata dalla Mercedes, che sembra destinata a conquistare l'ennesimo titolo costruttori dove domina ormai dal 2014 in modo ininterrotto. La Ferrari, nonostante le oggettive difficoltà emerse in questi mesi vuole comunque provare a non arrendersi, anche se la pista di Silverstone appare sulla carta […]