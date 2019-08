Formula 1 | Ricciardo distrugge Gasly | l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di

Formula 1 - pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio : brutte notizie per Ricciardo e Hulkenberg : I due piloti della Renault pagheranno cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio per l’introduzione del motore Spec C Aumentano le penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio, i piloti della Renault infatti retrocederanno di cinque posizioni per l’introduzione del motore Spec C. Photo4 / LaPresse Si tratta della terza evoluzione di power unit per Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, giunti ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...

Formula 1 - Ricciardo e quella ramanzina della mamma dopo un tatuaggio : “le ho mandato un sms e…” : Il pilota della Renault ha rivelato un particolare retroscena relativo ad uno dei suoi tatuaggi, ammettendo di aver ricevuto una piccola ramanzina dalla mamma Ha paura degli aghi ma, dopo il primo tatuaggio, non è riuscito più a fermarsi. Daniel Ricciardo è adesso arrivato a dieci tattoos, senza però avere la benché minima voglia di accontentarsi. photo4/Lapresse L’età è adulta, ma l’australiano ha svelato come la mamma ...

Formula 1 - Ricciardo senza peli sulla lingua : l’australiano punge senza esitazione la Renault : Il pilota australiano ha paragonato il periodo in Red Bull con quello in Renault, lanciando una frecciatina al suo attuale team La stagione di Daniel Ricciardo non ha fino a questo momento regalato particolari sussulti, escludendo il quarto posto in qualifica ottenuto nel Gran Premio del Canada, chiuso poi in sesta piazza. Photo4/LaPresse Niente a che vedere con i tempi in Red Bull, dove il driver di Perth lottava stabilmente per il ...

Formula 1 - Ricciardo penalizzato in Ungheria : l’australiano partirà dal fondo dello schieramento : La Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla monoposto dell’australiano, incorrendo così in penalità Niente diciottesima posizione per Daniel Ricciardo, l’australiano infatti partirà ultimo sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Viste le pessime qualifiche dell’ex Red Bull, la Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla propria monoposto, dotandola di nuove MGU-H, MGU-K, turbo, motore a ...

Formula 1 - Sergio Perez si scaglia contro Daniel Ricciardo : “ha provato a fare qualcosa di folle…” : Il messicano non le ha mandate a dire al pilota della Renault al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria Scintille in pista e fuori tra Daniel Ricciardo e Sergio Perez, entrambi eliminati al termine della Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il messicano partirà diciassettesimo davanti al pilota della Renault, colpevole di aver rovinato con una manovra all’ultima curva la possibilità di accedere in ...

Formula 1 – Guai per Ricciardo : l’australiano trascinato in tribunale dal suo ex consulente : Ricciardo trascinato in tribunale: l’ex consulente del pilota australiano chiede un risarcimento di circa 11 milioni di euro Problemi per Daniel Ricciardo: alla vigilia dell’undicesimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, in programma domenica ad Hockenheim, l’australiano deve fare i conti con un imprevisto fastidioso. Ricciardo infatti è stato trascinato in tribunale dal suo ex consulente. Glenn Beavis richiede ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo si dà alle moto : una prima volta straordinaria - in pista con Gibernau [VIDEO] : Daniel Ricciardo si improvvisa pilota di… moto: una prima volta speciale per l’australiano della Renault Un fine settimana indimenticabile per Daniel Ricciardo: il pilota australiano di Formula 1 è sceso in pista, ma questa volta per guidare una… due ruote. Una prima volta speciale per Ricciardo, che grazie ad Alpinestars ha vissuto un’esperienza unica, in moto. Il pilota australiano ha avuto l’onore e la ...

Formula 1 - Ricciardo si allontana dalla Renault : il pilota australiano spaventa la scuderia francese : Il pilota australiano ha sottolineato come al momento rifiuterebbe una eventuale proposta di rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020 Daniel Ricciardo allontana il rinnovo con la Renault, il pilota australiano infatti ha rivelato come al momento il prolungamento del suo contratto non sia la priorità. Photo4/LaPresse Il driver di Perth ha espresso le proprie valutazioni su questa prima metà di stagione, sottolineando come il suo ...

Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone - non manca la frecciatina a Red Bull : “8 anni fa ero un idiota! Rimpianti? Ecco la verità” : Daniel Ricciardo esilarante e sincero in conferenza stampa a Silverstone: le parole dell’australiano della Renault Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Archiviato il caos nato nella gara in Austria, i campioni delle quattro ruote sono già in terra inglese per il Gp di Gran Bretagna. Si è tenuta oggi a Silverstone la conferenza stampa piloti nella quale i campioni ...