Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 | Lewis si stampa contro le barriere

Formula Uno - Tutto quello che c'è da sapere sul GP di Monza FOTO GALLERY : Mentre sul circuito di Spa Francorchamps è Tutto pronto per lappuntamento del Belgio, qui fervono i preparativi per il Gran Premio dItalia, che vedrà il semaforo verde domenica 8 settembre alle 15.10. Dopo la cocente delusione del 2018, con Lewis Hamilton vincitore nonostante la doppietta Ferrari in qualifica, i tifosi italiani attendono una vittoria delle Rosse che manca a Monza dallormai lontano 2010. Molti di loro seguiranno il Gran Premio ...

Formula 1 - Prost svela i retroscena dell’addio di Hulkenberg : “ci ha fatto una richiesta che non potevamo esaudire” : Il CEO Renault ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto la Casa di Enstone ha scegliere Ocon al posto di Hulkenberg Settimana di annunci in Formula 1, con la conferma di Bottas in Mercedes e il passaggio di Ocon in Renault al posto di Hulkenberg. Movimenti annunciati che non hanno però evitato discussioni e chiarimenti, come quello messo in atto da Alain Prost ai microfoni di Canal Plus, parlando proprio dell’addio ...

Formula 1 - Chris Horner senza peli sulla lingua : “vi dico perchè abbiamo deciso di sostituire Gasly” : Il team principal della Red Bull ha spiegato i motivi che hanno spinto la scuderia a sostituire Gasly con Albon nel corso della pausa estiva Il mercato in vista del Mondiale 2020 è in fermento, sono tanti gli annunci che in questi giorni stanno movimentando il paddock, considerando che manca ormai poco al termine di questa stagione. photo4/Lapresse Chi ha invece scelto di anticipare i tempi è stata la Red Bull, che ha cambiato pilota nel ...

Formula 1 - Hamilton impressionato dalle Ferrari a Spa : il britannico sembra arrendersi in vista delle qualifiche : Il pilota della Mercedes ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Spa, soffermandosi sulla competitività delle Ferrari Sesto posto al mattino e quarto al pomeriggio, non è stata una giornata da incorniciare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha avuto alcuni problemi nel corso delle due sessioni di libere, che ne hanno condizionato il lavoro in pista. Photo4/LaPresse Intervistato nel posto FP2, il campione del ...

Formula 1 - nessuna sorpresa per Max Verstappen : “lo sapevo che le Ferrari sarebbero state velocissime” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere del Gp del Belgio, confermando la superiorità delle Ferrari Giornata interlocutoria per la Red Bull in Belgio, Max Verstappen chiude al sesto posto la sessione del pomeriggio, rimanendo a distanza siderale da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Qualche miglioramento in vista di domani è previsto, ma il pilota olandese è convinto che non basterà per ...

Formula 1 – Polemiche a Spa! Pesante lamentela dalla tribuna - un tifoso scrive al circuito : “questa la vista dal mio posto” [FOTO] : Spettacolo rovinato sull’Eau Rouge: ingombrante cartello impedisce agli spettatori in tribuna di vedere la pista, piovono lamentele in Belgio E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio, davanti a tantissimi spettatori che già riempiono le tribune del circuito in attesa dello spettacolo delle qualifiche e della gara. Non mancano però le lamentele: un ...

Formula 1 – Vettel non abbassa la guardia a Spa : “abbiamo un piano per lo sviluppo del motore - ma mi auguro che…” : Sebastian Vettel non si culla troppo sugli aggiornamenti della Ferrari per Spa: il tedesco sempre allerta A Spa si ritorna a fare sul serio: questa mattina i piloti della Formula 1 tornano in pista per le prime libere del Gp del Belgio, primo appuntamento della seconda metà della stagione 2019. La Ferrari cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, ma rimane con i piedi per terra, senza sbilanciarsi troppo nonostante qualche ...

Formula 1 – Leclerc analizza la sua stagione : “mi do quasi un 7 - ma voglio un finale da 10. Rimpianti? Baku e Ungheria perchè…” : Charles Leclerc analizza la sua prima parte di stagione in Ferrari: il pilota monegasco si dà (quasi) un 7, ma vuole un finale da 10, possibilmente senza errori Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono pronti a tornare in pista nel weekend che porta alla gara di Spa in Belgio. Charles Leclerc, intervistato da La Repubblica, ha esaminato la sua prima parte di stagione, analizzandone aspetti positivi e criticità da migliorare. Il ...

Formula 1 - Leclerc impara dai suoi errori : “ci sono cose che non mi piaciute - lavorerò per migliorare” : Parlando alla vigilia del week-end di Spa, il pilota monegasco ha fatto un bilancio della prima parte di stagione promettendo di migliorare e di non commettere più errori La Formula 1 torna in pista per la seconda parte di stagione, che scatta con il Gran Premio del Belgio in programma sul circuito di Spa. La Ferrari è chiamata all’immediato riscatto, considerando il digiuno di vittorie di questo Mondiale 2019, che non ha mai visto ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Formula E - Svelata la Porsche 99X Electric : La Porsche ha finalmente svelato la sua 99X Electric, la monoposto con cui Neel Jani e André Lotterer parteciperanno al campionato 2019-2020 di Formula E. La livrea riprende i tradizionali colori di Porsche nel motorsport e il suo nome segue quello assegnato alle sportive, questa volta però con due numeri 9 e una X che conferisce alla vettura il titolo di piattaforma di sviluppo dei futuri modelli completamente elettrici del marchio tedesco.TAG ...

Formula Uno - la denuncia : “A Monza anche i disabili costretti a pagare per incontrare piloti nella Fan Zone e sperare in un autografo” : La sessione autografi con i campioni che poche ore dopo saranno alla guida delle monoposto sullo storico circuito di Monza? A pagamento. anche se sei disabile. C’è una situazione spiacevole che si sta delineando in occasione del prossimo Gp di Formula 1 sul circuito brianzolo. Quest’anno avere la possibilità di incontrare Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen nel consueto faccia a faccia con i tifosi del giovedì pomeriggio sarà più ...