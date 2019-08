Formula 1 | Binotto ha le idee chiare | “la Ferrari tornerà grande | vi spiego come

Formula 1 – Briatore spara a zero contro la Ferrari - da Binotto a Vettel : l’ex manager ne ha una per tutti : Briatore non risparmia la Ferrari: le parole dell’ex manager di Formula 1 sulle difficoltà del team del Cavallino di essere competitivo e di lottare per il titolo Mondiale Si torna finalmente a respirare aria di F1: dopo la lunga pausa estiva i piloti sono nuovamente protagonisti, sul circuito di Spa, per il Gp del Belgio. In conferenza stampa oggi i campioni delle quattro ruote hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al ...

Formula 1 – “Pronti a dare battaglia” : Binotto lancia la carica in vista del Gp di Spa : Mattia Binotto lancia la carica: le parole del team principal Ferrari alla vigilia del Gp del Belgio Si torna finalmente in pista: è terminata la pausa estiva delle Formula 1 e già da giovedì i piloti saranno protagonisti del paddock di Spa, in vista del Gp del Belgio di domenica pomeriggio. La Ferrari arriva in terra belga con tanti buoni propositi e vogliosa di far bene dopo un inizio di stagione difficile. photo4/Lapresse “Il campionato ...

Formula 1 - Binotto esalta Leclerc e Vettel : il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati : Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019. photo4/Lapresse Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la ...

Formula 1 - Binotto sembra avere le idee chiare : “gli errori di Vettel? Vi spiego da cosa sono dipesi” : Il team principal della Ferrari ha commentato la prima parte di stagione, soffermandosi sulle prestazioni dei suoi due piloti Il piatto piange per la Ferrari in questa stagione di Formula 1, il Cavallino infatti è l’unico dei tre top team che non è ancora riuscito ad ottenere una vittoria nel Mondiale 2019. photo4/Lapresse Una situazione davvero difficile da gestire per Mattia Binotto, al lavoro insieme alla sua squadra per provare a ...

Formula 1 – Il futuro di Vettel e Leclerc e i problemi con le gomme - l’analisi di Binotto : “nei test invernali sembravamo competitivi - ma…” : La profonda analisi di metà stagione di Mattia Binotto: il team principal Ferrari stila un primo bilancio del 2019 durante la pausa estiva La prima parte della stagione 2019 di Formula 1 non è stata positiva per la Ferrari: la pausa estiva dunque servirà al team del Cavallino per mantenere alta la concentrazione e provare a tornare in pista più competitivi, in modo da poter lottare per una vittoria che manca ormai da troppo ...

Formula 1 – La pausa estiva ed il Gp d’Ungheria - Binotto non ha dubbi : “vi spiego perchè abbiamo preso un minuto : Binotto sincero al termine del Gp d’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo la gara di oggi a Budapest, in vista della pausa estiva Gara non troppo soddisfacente oggi per la Ferrari in Ungheria: nonostante il terzo posto di Sebastian Vettel, alle spalle di Hamilton e Verstappen, il team di Maranello ha molto su cui pensare e tanto lavoro da fare in vista della seconda metà della stagione. La Ferrari va in vacanza con ...

Formula 1 - la Ferrari prosegue nella riorganizzazione interna : Binotto cambia approccio in vista del 2020 : Il team principal della Ferrari ha parlato della struttura organizzativa della scuderia, annunciando l’arrivo di Resta a partire da novembre La Ferrari continua la propria riorganizzazione interna, definendo quelli che saranno i ruoli a partire dalla prossima stagione. Una carica importante la ricoprirà senza dubbio Simone Resta, pronto a tornare a Maranello dopo l’esperienza in Alfa Romeo. photo4/Lapresse Mattia Binotto si è ...

Formula 1 – Binotto per nulla sorpreso dal risultato delle qualifiche in Ungheria : “sapevamo di non essere favoriti - ma…” : Mattia Binotto sincero dopo le qualifiche del Gp dell’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo il quarto e quinto posto di Leclerc e Vettel qualifiche non troppo soddisfacenti per la Ferrari oggi all’Hungaroring: Leclerc e Vettel hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, con il giovane monegasco che ha commesso un nuovo imperdonabile errore in Q1. photo4/Lapresse Al termine del sabato di qualifiche non è ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

Formula 1 - aumentano le gare in calendario in vista del 2022 : Binotto però lancia l’allarme costi : Il Gp di Spagna è pronto a rientrare in calendario a partire dal 2020, il team principal Binotto però pone l’attenzione su un aspetto particolare Il calendario 2020 di Formula 1 dovrebbe salire a 22 Gran Premi, considerando l’ufficiosità del ritorno della Spagna, pronta a siglare l’accordo con Liberty Media. photo4/Lapresse Una notizia accolta con favore da parte dei team principal presenti nella conferenza stampa di ...

Formula 1 - Vettel e le differenze tra Arrivabene e Binotto : il tedesco senza peli sulla lingua : Il pilota tedesco si è soffermato sulle differenze tra la gestione Arrivabene e quella Binotto, esprimendo il proprio punto di vista Ultimo Gran Premio prima della pausa estiva, la vittoria continua a latitare per la Ferrari che spera di andare in vacanza con almeno un successo in saccoccia da conquistare in Ungheria. LaPresse/Photo4 Una situazione diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando Vettel arrivò addirittura in testa al ...

Formula 1 - le rivelazioni di Binotto : “ecco su cosa potremo contare in vista del Gran Premio d’Ungheria” : Il team principal della Ferrari ha svelato quelle che sono le criticità relative al tracciato di Budapest, dove si terrà il prossimo appuntamento di Formula 1 Vittoria sfiorata per la Ferrari in Germania, se i problemi tecnici non avessero condizionato le qualifiche di Vettel e Leclerc, il Cavallino avrebbe potuto anche rompere il digiuno di successi in questa stagione. Photo4/LaPresse Il prossimo appuntamento in Ungheria potrebbe essere ...

Formula 1 – Rosberg difende Vettel - le affermazioni di Binotto non piacciono al tedesco : “la Ferrari non è in grado di…” : Nico Rosberg non ci sta: l’ex campione del mondo difende il connazionale Vettel, il tedesco non ha apprezzato le recenti affermazioni del team Ferrari Finalmente un sorriso per Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari è riuscito in un’incredibile rimonta, domenica nel suo Gp di casa, ad Hockenheim, davanti agli occhi dei suoi tifosi. Partito dalla 20ª posizione, Vettel ha ritrovato il podio, salendo sul secondo gradino dopo ...

Formula 1 – Binotto analizza la gara di Hockenheim : “Vettel super. Con Leclerc ci siamo guardati negli occhi e…” : Mattia Binotto analizza la gara del Gp di Germania: il team principal Ferrari orgoglioso del secondo posto di Vettel e pronto a rincuorare Leclerc per l’occasione persa Leclerc a muro con grandi possibilità di vincere la gara, Vettel secondo dopo essere partito in ultima posizione. Giornata davvero particolare quella vissuta dalla Ferrari nel Gp di Germania, risultato essere uno dei più divertenti degli ultimi anni a causa della ...