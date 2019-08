Florida | l' uragano Dorian a categoria 4 | evacuazioni forzate | La gente si prepara al

Uragano Dorian sempre più potente - Trump : “è un mostro assoluto”. Evacuate diverse località della Florida : L’Uragano Dorian si è rafforzato diventando una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa” mentre si spostava verso le Bahamas e lo Stato americano della Florida. Lo ha fatto sapere il National hurricane center di Miami. L’Uragano ha venti massimi sostenuti vicino a 130 miglia all’ora (215 chilometri all’ora), ha detto il Nhc in un avviso.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cui golf club ...

Usa - in arrivo l’uragano Dorian : in Florida supermercati presi d’assalto e code negli aeroporti. Nove proprietà di Trump a rischio : Donald Trump annulla il viaggio in Polonia e la consorte Melania avverte: “Ascoltate le autorità e preparatevi ad evacuare“. Intanto i supermercati sono stati presi d’assalto, la benzina inizia a scarseggiare, negli aeroporti si registrano lunghe code e Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo. La Florida si prepara così all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ...

Usa - l’Uragano Dorian diventa sempre più potente : stato d’emergenza in Florida e Georgia - “preparatevi a evacuare” : Massima allerta negli Usa dove l‘uragano Dorian avanza, aumentando la propria potenza potrebbe abbattersi sulla Florida ancora più duramente di quanto si pensasse inizialmente. Con venti oltre i 154 chilometri all’ora, ad oggi è il più forte Uragano atlantico di questa stagione: l’allerta è talmente elevata da convincere il governatore Ron DeSantis ad espandere lo stato d’emergenza in tutto lo stato e non solo nelle 26 ...

Uragano Dorian punta Florida - il più forte di questa stagione. Trump rinvia viaggio Polonia : L'Uragano Dorian punta dritto sulla Florida dove potrebbe atterrare come categoria 4 gia' sabato notte e dove e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutte e 67 le contee. Con venti a 136 chilometri all'ora, e' il piu' forte Uragano atlantico di questa stagione. Il presidente Donald Trump, per la crescente furia del ciclone, ha deciso di rinviare il viaggio che aveva in programma da sabato in Polonia per le commemorazioni della Seconda ...

