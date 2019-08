Flora del Parco Nazionale della Majella | arriva la pubblicazione scientifica

Anticipazioni Una Vita del 27 agosto : Flora supplica Felipe di assumere la difesa di Peña : La telenovela Una Vita tornerà regolarmente in onda su Canale 5 oggi 27 agosto a partire dalle ore 14:10, appena dopo la soap Beautiful. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dalla disperazione di Peña che, dal carcere, penserà di non avere via d'uscita ed essere destinato alla pena di morte per l'omicidio di Naraka Singk. Flora correrà in suo soccorso, pensando ad una strategia per eVitare che possa accadere il peggio. Si parlerà, inoltre, ...

Una vita - trama del 23 agosto : la Dicenta sta impazzendo - Flora viene scarcerata : Venerdì 23 agosto andrà in onda un nuovo episodio della soap iberica Una vita dove, stando alle anticipazioni, vedremo come Blanca e Diego continueranno nel loro piano per far impazzire Ursula. Dopo aver ritrovato il piccolo Moises, i due saranno determinati a vendicarsi della perfida dark lady la quale darà in escandescenze proprio in mezzo alla strada. Risvolti anche nel caso dell’assassinio dell’Indiano, con la ricomparsa a sorpresa di Pena, ...

Una vita - spoiler serale del 17 agosto : la Dicenta ferisce Carmen - Flora in carcere : Sabato 17 agosto, a partire dalle 21:15 circa su Rete 4, andrà in onda la nuova puntata serale della soap Una vita, che riserverà ai numerosi fan della telenovela iberica molti colpi di scena. Dopo essere stato scarcerarto grazie all'aiuto di Liberto, Samuel si ritroverà a soccorrere Carmen, ferita a coltellate da Ursula, la quale fuggirà dal quartiere rifugiandosi in una pensione con il piccolo Moises. Nel frattempo, Flora sarà stata arrestata ...

Una vita - spoiler del 7 agosto : continua il doppio gioco di Samuel - Pena corteggia Flora : Una nuova e avvincente puntata della soap Una vita attende i fan della tele novela iberica nella giornata di mercoledì 7 agosto, a partire dalle 13,40 su canale 5 e dove, stando alle anticipazioni, vedremo che il colonnello Valverde, dopo aver tentato il suicidio, riceverà una missiva dalla figlia Elvira. Inigo e Leonor intanto, non cederanno al ricatto di Pena, il quale si dichiarerà innamorato di Flora al solo scopo di ottenere il suo ...

Una Vita - trame : Flora viene arrestata per l'omicidio dell'Indiano : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato scritta da Aurora Guerra, in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Nelle nuove puntate, che avremo modo di vedere tra qualche settimana, Flora Barbosa vivrà brutti momenti, quando finirà in carcere per aver salvato Pena Cervera dalla furia dell'Indiano. Una Vita: l'Indiano derubato da Pena Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 ...