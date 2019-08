Firenze | gli Angeli del Bello distribuiscono oltre 2 000 porta mozziconi tascabili

Cagliari - Simeone saluta Firenze : “Una città che ho sentito mia” [VIDEO] : “Ciao Firenze. E’ l’ora dei saluti. E’ l’ora dell’addio”. Con queste parole inizia il messaggio che Giovanni Simeone dedica alla piazza viola, alla Fiorentina e ai suoi tifosi il giorno dopo l’ufficialità del suo trasferimento a Cagliari. “Questa città l’ho sentita mia – scrive su Instagram il Cholito pubblicando anche un video con i suoi gol -. L’ho apprezzata, ...

Firenze - si sveglia e trova un uomo nel letto : “Voleva stuprarmi”. Arrestato il vicino di casa : Un ragazzo di 22 anni è stato Arrestato con le accuse di tentata violenza e violazione di domicilio a Firenze... il ragazzo molto focoso si sarebbe intrufolato a casa della vicina 35enne con le chiavi in possesso della madre, che lavora come colf della vittima, e avrebbe provato ad abusare di lei mentre stava dormendo.\\ adsensesiSembra la scena di un film ma è tutto vero,.. si è svegliata all'improvviso durante la notte, trovando un uomo ...

Youtuber a Firenze smaschera truffa a turisti : malmenato dagli abusivi : Il blogger norvegese Harald Baldr mette a nudo la “truffa delle stampe ad olio”, in pieno centro a Firenze e viene aggredito dai tre nordafricani all’opera. La scena è interamente ripresa in un filmato che il blogger ha poi pubblicato sul proprio canale YouTube e che in meno di 24 ore ha raggiunto più di 300 mila utenti. Il “giochetto” è semplice, i truffatori stendono in mezzo alla strada dei dipinti facendo finta di venderli e ...

Firenze. Attive 63 nuove telecamere di videosorveglianza - oltre 800 in totale presenti in città : In città sono Attive 63 nuove telecamere di videosorveglianza, che portano a 818 il totale degli apparecchi presenti sul territorio

Firenze. Gallerie degli Uffizi : il sindaco nomina Fabrizio Moretti nel Comitato scientifico : Il Comune di Firenze ha individuato Fabrizio Moretti come proprio rappresentante nel Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. Il sindaco

A Firenze si ripetono gli insulti ma anche i gol del Napoli : Prologo Al diavolo la crisi di governo, al diavolo il Brasile che brucia ed i migranti che minacciano, coltello tra i denti gli italici marittimi confini, è ricominciato il campionato di calcio e parafrasando De Crescenzo (Eduardo) “e tutte ll’ ate ponn’ j’ a ffà ‘nculo”. Il Napoli di Ancelotti, rinforzatosi rispetto alla scorsa stagione con gli arrivi di Lozano, Di Lorenzo, Elmas e … vabbè potrei continuare ...

Se Insigne fosse sempre quello di Firenze - sarebbe il miglior acquisto del Napoli : Niente eccessi. Né di entusiasmo per i quattro goal fatti. Né di critica per i tre goal subiti. L’importante è aver iniziato il campionato vincendo. Certamente dalla partita di Firenze emergono alcune evidenti considerazioni. La prima è che se Insigne fosse per lucidità ed efficacia sempre quello visto a Firenze sarebbe per il Napoli il miglior acquisto possibile. Cambi di gioco sontuosi. Ritorni in copertura efficienti. Presenza di ...

VIDEO – Accoglienza da stadio per Ribery a Firenze : Tramite Twitter, tuttomercatoweb.com ha diffuso le prima immagini dell’arrivo di Frank Ribery a Firenze VIDEO – Ribery è atterrato a Firenze Ecco #Ribery: il nuovo acquisto della #Fiorentina arrivato a #Firenze accolto dall'entusiasmo dei tifosi pic.twitter.com/cNdzMhlYgD — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 21, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: VIDEO – Joao ...

Odio contro gli extracomunitari - sequestrata radio di Firenze : I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del tribunale del riesame sottoponendo a sequestro preventivo radio Studio 54, emittente radiofonica di Scandicci, provincia di Firenze. Gli uomini dell’arma hanno posto i sigilli al ripetitore del segnale, bloccando di fatto le trasmissioni condotte dal tanto discusso speaker Guido Gheri. Il tribunale del riesame ha accolto un appello del pm Christine von Borries, secondo cui sussistono le ipotesi di ...

Firenze - Carabinieri sequestrano l’emittente Radio Studio 54. Tribunale : “Odio razziale ed etnico nei confronti degli extracomunitari” : I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’emittente Radiofonica di Scandicci, in provincia di Firenze, Radio Studio 54. L’ipotesi di reato è quella di diffamazione e di istigazione all’odio razziale, reati per i quali è indagato lo speaker e titolare dell’emittente, Guido Gheri. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito il sequestro in seguito a un’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha dato ragione circa la ...

Farnesina - impiegata a Los Angeles e figlio a Firenze. A separarli la diplomazia dei timbri : La madre è dipendente dalla Farnesina e lavora in California, il figlio vive in Italia, a Firenze. I due si vedono solo per le ferie. A dividerli è l’oceano della diplomazia dei timbri. D.Z. lavora per il governo italiano al Consolato di Los Angeles dal 2014, il figlio all’epoca aveva 22 anni e in Italia è disoccupato e senza altri parenti che possano provvedere al suo sostentamento. Fino a gennaio 2019 erano insieme negli States. Le autorità ...

Boxe - Fiordigiglio sfida Eggington per l’internazionale IBF. Boschiero vuole la cintura - Morello la difende : grande serata a Firenze : La grande Boxe sta per tornare dopo la pausa estiva, l’appuntamento è per giovedì 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze dove andranno in scena alcuni incontri di primissimo piano. La manifestazione organizzata dalla Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy, trasmessa in diretta streaming su DAZN, prevede come piatto forte il confronto tra Orlando Fiordigiglio e Sam Eggington: il pugile aretino (31 vittorie, 2 sconfitte) dovrà difendere ...

Firenze - vestiti per 200 euro nei centri d'accoglienza : denuncia Lega : Federico Garau Il consigliere regionale del Carroccio posta sulla sua pagina Facebook la foto di un pacco contenente articoli di moda ordinati da un famoso portale online, per una spesa superiore ai 212 euro, e destinato ad un ospite di un centro d'accoglienza del fiorentino: "Dove prende questi soldi chi scappa da miseria e guerre?" Sta creando molte polemiche la denuncia del consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti, che ...

