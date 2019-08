Fiorentina | Montella prima del Genoa | le idee sul mercato | il prossimo match ed il Var

Calciomercato Fiorentina - altri due botti per Montella : il nuovo 11 adesso è super competitivo [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Fiorentina-Napoli - Montella durissimo : “Arbitri si complicano la vita. Basta dire che il simulatore è Chiesa” : Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dei suoi contro il Napoli. durissimo il tecnico viola. Fiorentina-Napoli 3-4, vince lo spettacolo: errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO] “Rigore su Mertens? Ci sono cose che non riesco a capire. Credo nella buona fede degli arbitri ma non capisco perché debbano complicarsi la vita. Posso capire un errore senza VAR ma ...

Fiorentina-Napoli - Montella è una furia : “il rigore a Mertens? Quella è una simulazione e nessuno parla” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato dopo la sconfitta subita contro gli azzurri, scagliandosi contro l’arbitro Massa per il rigore dato a Mertens Una prestazione eccellente, che non è però servita alla Fiorentina per portare a casa tre punti nel match contro il Napoli. Gli errori della difesa viola sono costati cari alla formazione di Montella, che nel post gara non ha risparmiato una frecciata velenosa all’arbitro ...

Live Fiorentina-Napoli 3-4 : Montella si affida al vecchio Ribery : Per il suo debutto nel calcio italiano Rocco Commisso ha voluto concedersi un giro di campo prima della partita al Franchi contro il Napoli. Il neo proprietario della Fiorentina, rilevata dai Della...

Fiorentina – Napoli - i convocati di Montella : Questi i convocati della Fiorentina per la partita di domani sera contro il Napoli, prima giornata di Serie A in programma al Franchi alle 20:45. Presente Ribery e c’è anche Biraghi nonostante l’imminente cessione all’Inter. L’elenco completo: Portieri: Dragowski, Terracciano. Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, ...

Fiorentina-Napoli - Montella sicuro : “Ribery verrà in panchina - su Biraghi devo fare valutazioni psicologiche” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Napoli, primo anticipo serale della nuova stagione La festa per l’arrivo di Ribery è ormai alle spalle, la Fiorentina adesso si concentra sull’appuntamento di domani, quando al Franchi arriverà il Napoli per la prima partita di questa nuova Serie A. LaPresse/Jennifer Lorenzini Vincenzo Montella è intervenuto oggi in conferenza stampa per ...

Fiorentina-Napoli - Montella ci crede : le ultime su Ribery e sulla formazione : “Il Napoli è la squadra che ha cambiato meno, noi quella che ha cambiato di più. Loro hanno una media di 80 punti a campionato, sanno dove vogliono arrivare. Sono partiti da lontano, noi inevitabilmente siamo indietro nella costruzione della squadra”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, in vista dell’esordio in campionato contro il Napoli. “Affrontiamo la seconda squadra più ...

Fiorentina - Montella lancia Ribery e svela un possibile innesto di mercato : “Franck è un giocatore straordinario, ha voglia di mettersi in gioco e per noi è una grande soddisfazione. Oggi ha fatto il primo allenamento, è riuscito a farmi rimettere le scarpe da calcio perché eravamo da soli all’allenamento, comunque sta bene”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, sull’arrivo di Franck Ribery, neo acquisto viola. “Gioca con il Napoli? Non si ...

Fiorentina - Montella entusiasta di Ribery : “è riuscito a farmi rimettere le scarpette. Raphinha? Ci piace” : L’allenatore della Fiorentina ha commentato l’arrivo di Ribery, ammettendo inoltre l’interesse dei viola per Raphinha Sono giorni intensi in casa Fiorentina, dove il clima è elettrico per l’arrivo di Franck Ribery. Nella serata di oggi il club viola aprirà le porte del Franchi per presentare il francese, ufficializzato ieri dopo una lunga trattativa con l’entourage del giocatore. Ieri intanto Montella ha ...

Probabile formazione tipo Fiorentina : Ribery nuova stella dell'attacco di Montella : La Fiorentina ha una nuova stella: Franck Ribery. L'asso francese è infatti approdato in maglia viola dove è pronto a lasciare il segno. Anche se non è più giovanissimo, Ribery ha 36 anni, l'esterno offensivo ex Bayern Monaco è dotato di un incredibile talento e in Serie A può ancora fare la differenza. È arrivato alla corte di Montella a parametro zero, visto che il suo contratto con la squadra tedesca era scaduto nello scorso mese di giugno. ...

Fiorentina - Montella : “Contro il Monza vogliamo ritrovare la vittoria”. La probabile formazione viola : “C’è emozione nel tornare a giocare al Franchi una partita ufficiale. Ci tengo e ci teniamo molto, affrontiamo una squadra pericolosissima e dobbiamo ritrovare la vittoria”. Lo ha detto il tecnico gigliato Vincenzo Montella presentando la sfida fra Fiorentina e Monza, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, in programma domani alle ore 18,15. Nel turno precedente a Benevento “il Monza ha fatto quattro gol su un ...

Fiorentina - Montella soddisfatto a metà : “ho visto cose buone ma…” : ‘Il ritorno a casa e’ stato speciale. E’ stata una serata speciale. Grazie Firenze! Notte piena di cose buone e di cose da migliorare. Non e’ tutto ora quel che luccica, ma ho visto i primi lineamenti della Fiorentina che ho in testa. Tra vecchi, giovani, sorprese e facce nuove. E per adesso bene cosi”’. Messaggio dell’allenatore Vincenzo Montella sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria 4-1 ...

Calciomercato Fiorentina - Montella adesso sorride : arrivano anche Badelj e Diego Rossi : Calciomercato Fiorentina – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la pRossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul Calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la ...

Calciomercato Fiorentina - arrivano i botti : che colpi per Montella - l’11 adesso è super [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione ...