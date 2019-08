Fashion Pact | Mazzi Prada | L' unione fa la forza

Moda sostenibile - 32 brand hanno firmato il «Fashion Pact» : La Moda fa squadra per la salvaguardia dell'ambiente. La Francia è il Paese che conta più marchi di lusso nel fashion system, e questo la rende di fatto uno dei principali attori del cambiamento in atto per un'industria della Moda più sostenibile: dopo aver introdotto un divieto nazionale per la distruzione delle merci invendute, in occasione del G7 tenutosi a Biarritz, nella regione basca francese, è stato ...

Fashion Pact - i big della moda insieme per la salvaguardia del pianeta : 32 brand di lusso hanno firmato un progetto collettivo, presentato durante il G7 di Biarritz, in difesa dell'ambiente

Clima : Ferragamo - ‘con ‘Fashion Pact’ uniamo forze per affrontare sfide’ : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa. Grazie al Fashion Pact, infatti, per la prima volta diversi importanti attori del settore della moda potranno unire le proprie forze per affrontare in modo concreto le principali sfide ambientali del nostro secolo”. Così in una nota Ferruccio Ferragamo, il presidente di Salvatore Ferragamo commentando l’adesione del gruppo al Fashion ...

Clima : Ruffini (Moncler) - ‘impegnati da anni - orgogliosi del Fashion Pact’ : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Il valore delle collaborazioni e dell’energia generata da esperienze diverse con obiettivi comuni, è qualcosa in cui credo molto, da sempre. E non solo in ambito creativo. Da molti anni in Moncler ci impegniamo per uno sviluppo responsabile e sostenibile. Un percorso che ci porta ogni giorno a riflettere sulla portata delle nostre decisioni e a cercare con determinazione soluzioni e risposte ...

Clima : 32 aziende moda e tessile firmano ‘Fashion Pact’ - il via ufficiale al G7 : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Trentadue aziende globali, leader mondiali nel settore della moda e del tessile, firmano il ‘Fashion Pact’ che sarà presentato ufficialmente ai capi di Stati riuniti durante il G7 di Biarritz che si svolge dal 24 al 26 agosto. Le aziende tra le quali Adidas, Chanel, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Kering, Moncler, Nike, Prada, Puma e Salvatore Ferragamo, si sono impegnate a raggiungere ...

Clima : 32 aziende moda e tessile firmano ‘Fashion Pact’ - il via ufficiale al G7 (2) : (AdnKronos) – Questi impegni, si rileva, sono stati definiti affinché ogni azienda coinvolta se ne faccia carico, da sostenere con iniziative intersettoriali, insieme allo sviluppo di acceleratori di innovazione. Le società private, collaborando con gli stati nazionali, svolgono un ruolo essenziale nella protezione del pianeta. Con il Fashion Pact, alcuni attori leader nel settore della moda e tessile uniscono le loro forze per la ...

Clima : Ferragamo - ‘con ‘Fashion Pact’ uniamo forze per affrontare sfide’ (2) : (AdnKronos) – Oggi l’ad di Salvatore Ferragamo, Micaela le Divelec Lemmi, ha partecipato insieme ai rappresentanti dei 32 marchi firmatari del Fashion Pact ad un incontro all’Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron, che presenterà l’iniziativa nell’ambito del G7 di Biarritz, in programma dal 24 al 26 agosto.Le iniziative previste dal Fashion Pact si ispirano alle linee guida del Science Based Target ...

