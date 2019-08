F2 – Tragedia a Spa | morto Anthoine Hubert! I commoventi post social di Leclerc e

Formula 2 – Tragedia sulla pista di Spa! Incidente gravissimo : morto il pilota Anthoine Hubert : Tragedia a Spa: Anthoine Hubert è morto dopo l’Incidente nella gara 1 di Formula 2 Attimi di paura a Spa: la gara di F2 ha fatto vivere momenti di forte apprensione. Poco dopo il primo giro della gara di F2 un terribile Incidente ha costretto la FIA ad interrompere e cancellare la corsa per le spaventose condizioni dei tre piloti coinvolti. Sato è apparso subito cosciente ed illeso, così come anche il fortunato Juan Manuel Correa, ...

Tragedia alla festa di Cuéllar - spettatore incornato e ucciso da un toro in Spagna : Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato incornato da un toro nell'ultimo giorno della festa degli "Encierros" di Cuéllar, nel centro della Spagna. Lo riporta il canale Rtve. La vittima è un 62enne semplice spettatore dell'evento che si era posizionato sopra un muro per assistere al passaggio del toro durante L'Encierro. L'animale però si è avvicinato al muro diverse persone prese dalla paura sono cadute di sotto tra cui lo stesso 62enne ...

La Tragedia del lago d’Iseo : “Ho visto i miei fratelli sparire nell’acqua” : Annegano due ragazzi di 16 e 17 anni. Il più grande era in Italia da pochi giorni, il maggiore ha cercato di salvarli: «Ora vorrei scappare, ma devo aiutare i miei genitori»

Trentino - spara ai genitori e si uccide a Romallo/ Tragedia familiare in Val di Non : Trentino, spara ai genitori e si uccide a Romallo. Tragedia familiare in Val di Non, la prima pista è quella dell'omicidio-suicidio ma si indaga...

Spagna - Tragedia al parco acquatico : 23enne cade dallo scivolo e rischia la paralisi : David Briffaut, turista 23enne britannico, rischia di rimanere paralizzato dopo un incidente al parco acquatico Aqualandia di Benidorm, celebre località balneare della Costa Blanca (nella provincia di Alicante). Il ragazzo, ancora ricoverato in rianimazione, è caduto da uno scivolo e si è rotto il collo. La famiglia, disperata, ha lanciato una raccolta fondi per assicuragli tutte le cure e l'assistenza necessaria. Il tragico incidente David ...