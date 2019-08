F1 | risultato FP3 GP Belgio 2019 | è ancora grande Ferrari Leclerc domina la mattinata

Moto3 - risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Arbolino ancora da record - Fenati e Antonelli rincorrono da vicino : Nella fresca mattinata inglese le terze prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che è riuscito ad abbassare ulteriormente a 2:11.844 il record della pista già conseguito ieri nelle FP1. I quindici gradi di temperatura a inizio sessione non hanno permesso al grip della gomma di lavorare subito al meglio e rispetto a ieri è stato quindi più complicato ottenere buoni tempi ma col ...

Moto2 - risultato FP3 GP Austria 2019 : Mattia Pasini chiude con il record e precede Marquez e Bastianini : Zampata di Mattia Pasini (Kalex Tasca) nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2, Il romagnolo, infatti, chiude con il miglior tempo assoluto di 1:28.811 (nuovo record per la classe mediana) nonostante i ben noti problemi alla spalla e dimostra di essere di nuovo pronto a battagliare per pole position e vittoria su un Red Bull Ring dominato da sole e temperature verso i 30 gradi. Alle sue ...

MotoGP - risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

Moto3 - risultato FP3 GP Austria 2019 : Tony Arbolino vola e fa il vuoto su Masià e McPhee - quarto Dalla Porta : Tony Arbolino, sempre Tony Arboino! Il pilota milanese domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto3 andando a segnare un ottimo tempo e mettendo in fila tutti i migliori. Nei primi 14 classificati, che quindi eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche, non troviamo grosse sorprese, per un turno che si è sviluppato in maniera regolare. Al Red Bull Ring splende il sole, nonostante le previsioni parlassero ...

F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica FP3. Hamilton davanti a tutti - Vettel e Verstappen in scia : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Mercedes ha stampato 1:16.084 su gomma soft ed è così riuscito a precedere Max Verstappen e Charles Leclerc rispettivamente per appena 13 e 82 millesimi. Grande prova di efficienza del tedesco che con la sua Ferrari è riuscito a insidiare il britannico, tutti i big sono molto vicini: ...

Moto2 - risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Moto3 - risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...

F1 - risultato FP3 GP Germania 2019 : Charles Leclerc domina davanti a Verstappen e Vettel - le Mercedes si nascondono : Anche se le temperature non sono più torride come quelle di ieri (dai 37 gradi si è passati ai 26 odierni), la Ferrari continua a impressionare. La scuderia di Maranello, infatti, ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, dando la conferma che la pista di Hockenheim piace alla SF90, ma sapendo perfettamente che la Mercedes, come consuetudine, non ha forzato al massimo nelle sue ...

F1 - risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Lampo Ferrari! Uno-due Leclerc e Vettel davanti a Hamilton : La terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di F1 ha visto la resurrezione della Ferrari dopo un venerdì piuttosto difficile che ha riportato entrambi i suoi piloti in testa alla classifica. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Charles Leclerc con 1:25.905, primato del weekend, che ha preceduto il compagno di squadra Sebastian Vettel di 26 millesimi grazie anche alla mappatura di motore già alzata rispetto ai rivali ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato FP3 e classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

MotoGP - risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...