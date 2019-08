F1 | GP Belgio 2019 | la Ferrari punta alla pole | la velocità sul dritto l’arma segreta La

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) E siamo dunque nel giorno delle qualifiche di Spa Francorchamps (), sede del tredicesimo round del Mondialedi F1. Sarà un time-attack atteso perché, dando uno sguardo alle indicazioni delle prove libere del venerdì, leci sono e, almeno sul giro secco, sono in lizza per il meglio possibile: laposition. La Rossa, come da previsione, si è dimostrata la monoposto più efficiente nel primo settore, quello che porta drinomata curva-1 (La Source)staccata del Kemmel Straight. Impressionanti lediraggiunte delle macchine di Maranello che, pur non disponendo della specifica n.3 del motore per questioni legate all’affidabilità, hanno dato un saggio delle proprie qualità in termini di efficienza aerodinamica. Un aspetto che ha permesso a Sebastian Vettel nelle FP1 e a Charles Leclerc nelle FP2 di andare ad occupare la vetta della ...

