F1 Belgio 2019 | Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport | differita Tv8

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ci siamo sul passo qualifica - c’è da fare sul passo gara. Buon bilanciamento” : Charles Leclerc ha giganteggiato nelle prove libere 2 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Spa. Il monegasco ha infatti spinto a dovere la sua Ferrari e ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana mentre al mattino si era dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel. Un risultato estremamente positivo per il giovane fuoriclasse del Principato che punta alla prima ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : gli highlights delle prove libere di Spa : Il venerdì del Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2019 si chiude nel migliore dei modi per la Ferrari con Charles Leclerc che ha sbaragliato la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e otto alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Red Bull hanno sofferto ancora di più con Max Verstappen a 1.2 secondi e Alexander Albon ad oltre 1.6. Tutto semplice per la scuderia di Maranello? Fino a che si ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : motore in fiamme sulla Racing Point di Perez : Le FP2 del GP del Belgio 2019 di F1 per Sergio Perez sono state davvero impressionanti in positivo, con il pilota messicano della Racing Point che ha chiuso al quinto tempo totale e stava mostrando un passo eccezionale anche sul passo gara fino a pochi minuti dal termine. Qualcosa si è però improvvisamente rotto nel propulsore Mercedes della sua vettura e ora il problema principale sarà capire come si potrà ovviare al problema, con ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : problemi al motore vecchio per Max Verstappen nelle libere : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio 2019 per Max Verstappen. Il pilota olandese ha fatto fatica specialmente nel pomeriggio raccogliendo solo un deludente sesto tempo assoluto a 1″2 dalla prima delle Ferrari e addirittura alle spalle della Racing Point di Sergio Perez. Verstappen si è lamentato durante le FP2 via radio con la squadra per un presunto problema al motore della sua Red Bull che lo ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Il feeling è buono ma sarà dura tenere il passo delle Ferrari” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno con un distacco di 1.2 secondi nei confronti di Charles Leclerc, e una Red Bull che, come era previsto, soffre a livello di potenza sulla pista di Spa-Francorchamps nei confronti della Ferrari ma, secondo l’olandese, il bicchiere si può definire comunque mezzo pieno. “Penso che il feeling della mia RB15 su questo tracciato sia buono – sottolinea ...

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica FP2. Leclerc davanti a Vettel - doppietta Ferrari : le Rosse volano a Spa - Mercedes a 8 decimi : La Ferrari sta letteralmente volando a Spa e ha dominato anche le prove libere 2 del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1. Dopo aver giganteggiato in mattinata nella FP1, le Rosse si sono ripetute nel pomeriggio: questa volta è stato Charles Leclerc a segnare il miglior tempo in 1:44.123 con sei decimi di vantaggio sul compagno di squadra Sebastian Vettel che invece era stato il miglior nel turno precedente. Le Mercedes sono attardate di otto ...

F1 - risultato FP2 GP Belgio 2019 : un impressionante Leclerc domina le FP2 davanti a Vettel - Mercedes le più competitive sul passo gara : Si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari questa intensa prima giornata di prove a Spa Francorchamps dove si sta svolgendo il GP del Belgio 2019 di F1. Dopo la doppietta della mattinata le Rosse sono riuscite ad imporsi in coppia anche in questo secondo turno, con in particolare Charles Leclerc che ha distrutto la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e quasi un secondo a seguire alle due Frecce ...

F1 - GP Belgio 2019 : programma - orari e tv delle qualifiche (31 agosto) : Al termine della consueta giornata riservata alle prove libere il Gran Premio del Belgio 2019 di F1, tredicesimo round stagionale del Mondiale in corso di svolgimento sul circuito di Spa si dirigerà verso il sabato che prevede la terza sessione di libere e poi il grande appuntamento delle qualifiche, che decideranno la griglia di partenza per domani. Le Ferrari sono attese assolute protagoniste per via dei lunghi rettilinei che esaltano le ...

L’impegno degli impianti frenanti al GP del Belgio 2019 : Dopo la pausa estiva riparte la F1 e come da tradizione i motori si riaccendono al Circuit de Spa-Francorchamps, sede dal 30 agosto al 1° settembre del GP Belgio, 13° appuntamento del Mondiale 2019.? Immersa nelle colline delle Ardenne, è unanimemente considerata la pista più completa del Campionato del Mondo per la combinazione di curve […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti al GP del Belgio 2019 sembra essere il primo su ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa team e piloti lavoreranno alacremente in 90′ di sessione che si presentano impegnativi e importanti per andare a definire gli

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari scatenate - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Ferrari scatenate nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Sebastian Vettel ha infatti siglato il miglior tempo in 1:44.754 precedendo di un paio di decimi il compagno di squadra Charles Leclerc: le Rosse sono velocissime come da pronostico e il tracciato sembra sposarsi al meglio con le monoposto di Maranello che sono chiaramente le grandi favorite per la vittoria. I due ...

F1 - Risultato FP1 GP Belgio 2019 : si parte con un uno-due Ferrari. Vettel precede Leclerc e le Red Bull : Splende il sole a Spa-Francorchamps e splende anche la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Nello splendido scenario delle Ardenne (con temperature che si avvicinano addirittura ai 30 gradi) abbiamo vissuto una FP1 che ha confermato come la scuderia di Maranello possa fare bene su un tracciato con caratteristiche simili, mentre Mercedes e Red Bull hanno faticato più del dovuto. Il ...