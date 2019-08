F.1, in Belgio pole di Charles Leclerc

A Spa prima fila Ferrari cone Vettel davanti a Hamilton e Bottas. Q1 tribolata: lotta contro il tempo in casa Mercedes per far ripartire Hamilton.vittima di un incidente nella terza sessione di libere. A salvarlo lo stop imposto per incendio sulla Williams di Kubica.Si riprende,ma va a fuoco anche l'Alfa di Giovinazzi e vengono eliminati gli ultimi 5 in quel momento. In Q2 le Ferrari ancora una volta davanti a tutti.Problemi per Albon che deve uscire.Si entra nel vivo:Hamilton lotta,ma stavolta la prima fila è tutta rossa.(Di sabato 31 agosto 2019)