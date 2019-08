Eruzione Stromboli | allerta arancione | stop allo sbarco per i mezzi privati | alle 18

STROMBOLI Eruzione : ALLERTA ARANCIONE/ Il vulcano fa paura : attivata fase preallarme : STROMBOLI ERUZIONE: Protezione civile innalza livello di ALLERTA ad ARANCIONE. vulcano fa paura: è stata attivata fase di preallarme. Le ultime notizie.

Vulcano Stromboli in Eruzione : Protezione Civile innalza (ad arancione) il livello di allerta : Dopo la violenta esplosione di Mercoledì 28 Agosto e la successiva fase di intensa attività eruttiva, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di disporre il passaggio di allerta da giallo...

Violenta Eruzione a Stromboli - l’INGV : “La sequenza esplosiva ha apportato delle modifiche morfologiche dell’area della terrazza craterica” : Una nuova, Violenta eruzione esplosiva di forte intensità si è verificata a Stromboli il 28 agosto 2019 alle 12:17, ora locale. Si è trattato di un nuovo evento parossistico che ha prodotto una colonna eruttiva che si è innalzata fino a 4 km circa al di sopra dell’area sommitale. L’eruzione è stata costituita da tre eventi esplosivi, riconoscibili nel tracciato sismico della stazione STR4. Utente Le prime due esplosioni sono state localizzate ...

Stromboli : nuova Eruzione del vulcano nella notte - cenere e lapilli sulle case : Il vulcano Stromboli, nelle isole Eolie, torna a dare spettacolo. A distanza di poco tempo da un'altra potente eruzione, nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 23:00, lo stesso si è nuovamente risvegliato. Questa volta però, a differenza di quanto accaduto mercoledì scorso, l'attività parossistica sarebbe leggermente inferiore. Nonostante tutto l'esplosione del vulcano ha fatto sì che sull'omonima isola di depositasse una coltre di ...

Eruzione a Stromboli - nuove esplosioni : torna la paura sull'isola. FOTO : Eruzione a Stromboli, nuove esplosioni: torna la paura sull'isola. FOTO La replica dei fenomeni sta cominciando a destare preoccupazione anche tra chi è abituato a convivere col vulcano. Secondo la sala operativa della Protezione Civile regionale, non si segnalano danni e la situazione viene definita "sotto ...

Stromboli - forte Eruzione nella notte : cenere e lapilli sulle case : Stromboli, una nuova esplosione del vulcano è avvenuta verso le 22.35 di giovedì allarmando i residenti e i turisti, molto numerosi. Secondo alcune testimonianze l'attività...

Stromboli : dopo la nuova Eruzione pioggia di cenere sull'isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - pioggia di cenere per molte ore sull'isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L'eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come

Stromboli - forte Eruzione nella notte : cenere e lapilli sulle case : Stromboli, una nuova esplosione del vulcano è avvenuta verso le 22.35 di giovedì allarmando i residenti e i turisti, molto numerosi. Secondo alcune testimonianze l'attività...

Stromboli : dopo la nuova Eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Stromboli : dopo la nuova Eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Esplosione Stromboli - ancora incendi dopo l’Eruzione : canadair in azione : Proseguono gli incendi a Stromboli dopo la violenta Esplosione di ieri che ha fatto piovere dal vulcano una pioggia di cenere e lapilli. Questa mattina i canadair sono tornati per spegnere delle fiamme che si sono sviluppate nella zona dell’Osservatorio etneo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione spegnendo gli ultimi focolai rimasti. L’Esplosione, infatti, aveva provocato alcuni incendi di ...

Eruzione Stromboli - il cratere si è “calmato” : situazione sotto controllo - ma resta alta l’allerta : A Stromboli la nottata per isolani e turisti che ancora riempiono l’isola con circa 5 mila presenze è stata tranquilla. Il cratere si è calmato ed è sempre ben tenuto sotto controllo dai vulcanologi dell’Ingv e della Protezione civile. Anche oggi per i vaporetti che trasportano turisti escursionisti e’ vietato l’attracco nel molo di Scari e continua ad essere vietata la scalata sulla montagna anche con l’ausilio ...

Eruzione Stromboli - il cratere si è “calmato” : situazione sotto controllo : A Stromboli la nottata per isolani e turisti che ancora riempiono l’isola con circa 5 mila presenze è stata tranquilla. Il cratere si è calmato ed è sempre ben tenuto sotto controllo dai vulcanologi dell’Ingv e della Protezione civile. Anche oggi per i vaporetti che trasportano turisti escursionisti e’ vietato l’attracco nel molo di Scari e continua ad essere vietata la scalata sulla montagna anche con l’ausilio ...

Stromboli - nuova Eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...