Emanata l’allerta meteo della Protezione Civile per sette regioni | in arrivo temporali di

(Di sabato 31 agosto 2019) ALLERTA– Un’area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni metereologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www..gov.it). L’avviso prevede dalla mattinata di domani, ...

