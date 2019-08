Eliana Michelazzo - lettera a Pamela Prati : “Siamo state due vittime” : La vicenda che, nella passata stagione televisiva, aveva coinvolto Pamela Prati e le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sembrava archiviata. A quanto pare, però, ci attendono nuovi risvolti. Eliana Michelazzo, infatti, dopo un primo momento in cui sembrava intenzionata a chiudere qualsiasi tipo di rapporto sia con l’ex migliore amica Pamela Perricciolo che con Pamela Prati, sembra voler ricucire il rapporto almeno con ...

Eliana Michelazzo a Pamela Prati : "Ho ritrovato l'amore con Daniele. Vorrei condividere con te la mia rinascita" : Eliana Michelazzo, nell'ultimo numero di 'Di Più', in edicola questa settimana, ha voluto far arrivare all'ormai ex amica Pamela Prati, una lettera per sotterrare l'ascia di guerra e recuperare il rapporto di un tempo, minato dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone: Pamela, ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose. Dopo momenti davvero difficili, c’è una novità ...

Eliana Michelazzo chiede perdono a Pamela Prati : “Basta odio!” : Eliana Michelazzo fa una richiesta a Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone Sembra essere finito a tarallucci e vino, almeno per il momento, il caso Mark Caltagirone. Dopo che la protagonista dello scandalo mediatico più chiacchierato degli ultimi tempi hanno deciso di dichiararsi guerra e di depositare querele in tribunale, Eliana Michelazzo ha chiesto perdono a Pamela Prati. Dopo aver ammesso di non aver denunciato la showgirl 60enne ma ...

Eliana Michelazzo : "Non ho denunciato la Prati ma con la Perricciolo ci vedremo in tribunale" : Eliana Michelazzo, in una lunga intervista a 'Novella 2000', ha confessato di essere appagata sentimentalmente dopo aver scoperto, in diretta tv, che il presunto fidanzato Simone Coppi era solo frutto di immaginazione: Ho tastato il terreno, un bacio l’ho pure dato, anzi più baci. Mi sono lasciata andare, ma certamente mi sono riguardata tanto, non concedendomi a chiunque. Però preferisco non aggiungere altro. Sto frequentando una persona ...

Eliana Michelazzo - dopo il caso Pamela Prati trova l’amore : chi è il nuovo fidanzato : dopo lo scandalo “Prati Gate”, quindi le bugie, le lacrime e la confessione a Live non è la D’Urso e il finto matrimonio con il finto Simone Coppi, Eliana Michelazzo ha trovato l’amore. La Michelazzo può quindi ricominciare da zero, ma questa volta con una persona in carne ed ossa al suo fianco. Tutto vero stavolta: è lei che lo mostra orgogliosa sui social con tanto di dedica e tag. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni”, ...