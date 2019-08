Elezioni Umbria | il candidato del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini | “Sì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel discorso con il quale ha chiesto e ottenuto il via libera della direzione dem a trattare con i Cinquestelle.ha ribadito oggi nella riunione dell’organismo dirigente del partito che la coalizione di“ha il dovere di interloquire con tutti e chi guiderà questi confronti lo deve fare anche con i 5 stelle”. Unache ha ricevuto l’appoggio di Andreacivico alla presidenza della Regione ...

matteosalvinimi : Splendida #Umbria! E anche qui domenica 27 ottobre (elezioni regionali) mandiamo a casa il Pd! - GiovanniToti : Con le elezioni in #Umbria dobbiamo subito dare la percezione che esiste un’alternativa concreta e credibile a ques… - fattoquotidiano : Elezioni regionali Umbria, Verini (Pd): “Da soli non andiamo da nessuna parte”. E apre al M5S -