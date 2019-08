È successo in TV – 31 agosto 2003 | nasce SkyTg24

È successo in TV – 30 agosto 2010 : la prima conduzione di Mentana al TgLa7 (VIDEO) : Fondatore del Tg di punta Mediaset (il Tg5) e ora traghettatore del notiziario della rete di Urbano Cairo: Enrico Mentana ha portato in alto, sul palmo della mano, l'informazione targata La7 ed è con lui che riapriamo il diario storico del piccolo schermo.Era l'11 novembre 2004 quando salutò con un emozionato "Ciao" i telespettatori del Tg di Canale 5 dopo 12 lunghi anni. Da allora prima di rivederlo nel ruolo di direttore dovettero passare ben ...

Luigi Di Maio - occhio alle date : cosa è successo l'1 agosto - prima della crisi. Il golpetto contro Salvini : Chiamiamolo il "golpetto" di Luigi Di Maio. occhio alle date: il Tempo rivela come l'1 agosto, dunque una settimana prima esatta che Matteo Salvini aprisse in modo ufficiale la crisi di governo, sia accaduto al Viminale qualcosa di molto, molto sospetto. Il ministro del Lavoro nonché leader del M5s

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (26 agosto). Ad Alicante toccherà alle ruote veloci giocarsi il successo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della TERZA tappa della Vuelta Dalle ORE 12.53 (26 AGOSTO) Dopo i fuochi d’artificio di ieri, nella 3a tappa della Vuelta a España 2019 dovrebbe essere, finalmente, l’ora degli sprinter. I 188 km che da Ibi. Ciudad del Juguete portano ad Alicante, infatti, presentano un disegno sicuramente non banale, con anche due GPM di 3a categoria, ma nel finale sono quasi tutti in discesa, tolto un dentello a circa ...

THE FIX/ Anticipazioni 19 agosto 2019 : Cosa è successo a Jessica? - finale - : The Fix, Anticipazioni del 19 agosto 2019, in prima Tv su Canale 5. Maya affronta lo stalker prima di scoprire le prove che sembrano scagionare Sevvy, ma...

Juventus Museum - un grande successo anche a Ferragosto : Juventus Museum visitatori. È iniziata la settimana che ci porterà al via della Serie A 2019-2020, un momento attesissimo da tutti gli appassionati che non vedono l’ora di avere i propri weekend occupati per seguire gli impegni della propria squadra del cuore. A partire con i favori del pronostico, e non potrebbe essere altrimenti, sarà […] L'articolo Juventus Museum, un grande successo anche a Ferragosto è stato realizzato da Calcio ...

Incendio Faenza 9 agosto 2019 : causa e danni - cos’è successo : Incendio Faenza 9 agosto 2019: causa e danni, cos’è successo Uno spaventoso Incendio è scoppiato in un deposito di logistica posto nella zona industriale di Faenza; la colonna di fumo è visibile a chilometri e chilometri di distanza. Le autorità della città nel ravennate invitano a uscire di casa solo se strettamente necessario: il rogo sta interessando materiali plastici e olii alimentari Incendio Faenza: chiudere le finestre, non uscire ...

Fiore - film Rai 3/ Che successo per Daphne Scoccia! - oggi - 2 agosto 2019 - : Fiore in onda in prima serata su Rai3 oggi, 2 agosto, alle ore 21.20. Nel cast Daphne Scoccia, Valerio Mastandrea, Josciua Algeri

Oroscopo agosto per tutti i segni : successo per il Leone - soluzioni d'amore per la Vergine : Prosegue l'estate 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il mese di agosto che ormai è iniziato? Leggiamo, di seguito le previsioni dettagliate riguardanti amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Stelle del mese di agosto per tutti i segni Ariete: il terzo mese della stagione estiva sarà particolarmente favorevole per voi. Con Venere e Marte dalla vostra parte potrete vivere delle ...

Previsioni astrologiche 1° agosto : il Novilunio apre le porte del successo al Leone : Giovedì 1° agosto 2019 troviamo la Luna, Marte, Venere ed il Sole nel segno del Leone mentre il Nodo Lunare e Mercurio transiteranno in Cancro. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Ariete impaziente Ariete: impazienti. Molti pianeti nel loro Elemento potrebbero mettere una carica energetica d'eccezione nel giovedì nativo. Tale forza ...