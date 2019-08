È morta a 80 anni l’attrice Valerie Harper

Allarme ebola in Uganda : morta la bimba di 9 anni contagiata : E’ deceduta la bambina di nove anni cui era stato diagnosticato il virus ebola nella citta’ occidentale di Kasese. Lo rende noto il ministero della Salute ugandese in un comunicato. La bambina, cui era stato diagnosticato il contagio durante lo screening al valico di frontiera di Mpondwe, era stata isolata e trasferita in un’unita’ di trattamento dell’ebola. Si tratta dell quarta vittima riscontrata in Uganda dalla ...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

È morta in un terribile incidente. Choc nel mondo dello sport - Jessi Combs aveva solo 36 anni : La pilota statunitense Jessi Combs è morta nel deserto Alvord, in Oregon, mentre tentava di battere il suo record di velocità a bordo di un veicolo alimentato da un motore a reazione. Il mondo dei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce del mondo su quattro ruote è morta in un incidente nell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car. aveva 36 anni. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un ...