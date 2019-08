Dybala Juventus | ct Argentina | “Paulo via da Torino? Novità nel weekend”

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Juventus - al momento non sarebbe arrivato nessun segnale dal Psg per Dybala : La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain. Poi c'è da ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...

Juventus - Nedved su Dybala : 'Può succedere di tutto' - possibile offerta Psg per l'argentino : Il mercato potrebbe regalare sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti il calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre ed alcune società di Serie A devono necessariamente completare le rispettive rose sia in acquisti che in cessioni. La situazione più particolare riguarderebbe proprio la Juventus, che sta avendo molte difficoltà nel piazzare gli esuberi della rosa bianconera sul mercato. Difficilmente quindi potrebbe ...

Mercato Juventus - svolta Dybala : rivoluzione last minute - i dettagli : Mercato Juventus- Come anticipato dai colleghi di “Sky Sport“, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo totale con il PSG per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Fumata bianca attesa nel corso delle prossime ore e Mercato che potrebbe scatenarsi in maniera totale in questi ultimi giorni. Il passaggio dell’attaccante brasiliano al Barcellona potrebbe coinvolgere […] More

Juventus - scambio Icardi-Dybala con l'Inter : Agnelli avrebbe messo il veto : In attesa del big match di sabato 31 agosto alle ore 20:45 contro il Napoli all'Allianz Stadium, la Juventus continua a lavorare sul mercato e l'esigenza principale resta la cessione degli esuberi della rosa bianconera. A rischio partenza ci sono Rugani, Matuidi, Mandzukic, ma non sono da escludere possibili sorprese come le cessioni di Bentancur ed Emre Can che piacciono al Barcellona. A tenere banco, però, in questi ultimi giorni di ...

Calciomercato Juventus - Nedved apre alla cessione di Dybala : “finché c’è il mercato aperto…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato dopo i sorteggi di Champions League, soffermandosi anche sul mercato Il girone di Champions con l’Atletico Madrid e il mercato ancora aperto, questi e altri i temi discussi da Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League. Foto Francesca Soli /Lapresse Il vicepresidente della Juventus ha aperto alla cessione di Dybala, sottolineando come con il mercato aperto ...

Dybala Juventus - c’è la svolta : Neymar al Barça - il PSG piomba sulla Joya : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, Barcellona e PSG avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Un affare pronto alla chiusura, con l’attaccante brasiliano pronto al ritorno in Spagna. svolta improvvisa che potrebbe coinvolgere improvvisamente anche la Juventus, di fatto, sarebbe pronto a piombare con forte […] More

Dybala Juventus - tutto nelle mani del PSG : le ultime sul futuro della Joya : Dybala Juventus – L’incontro in corso tra il PSG e il Barcellona per Neymar potrebbe incendiare gli ultimi giorni di mercato e rappresentare una svolta anche per la Juventus. tutto nasce dalla richiesta del club parigino che, come riferisce su Twitter il giornalista del ‘Mundo Deportivo’ Francisc Aguilar, avrebbe escluso l’inserimento di contropartite tecniche. Dybala Juventus, le ultimissime Così dal […] More

Dalla Juventus non arriverebbe nessun segnale per lo scambio Dybala-Icardi : Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus. I nomi che in queste ultime ore sembrano essere al centro del mercato sono quelli di Paulo Dybala, Daniele Rugani e Merih Demiral. Il numero 10 juventino, nella sfida contro il Parma, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo ha riacceso le voci di mercato intorno a Paulo Dybala e si torna a parlare di una possibile ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Juventus : Dybala arrabbiato per esclusione contro il Parma (RUMORS) : La seconda giornata di Serie A ci regalerà il big match fra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium ma a tenere banco in questi giorni è sicuramente il mercato, considerando che il calciomercato estivo si chiuderà il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, con Juventus, Napoli e Inter che vorrebbero investire soprattutto sul settore avanzato. La società campana potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto a parametro zero di ...

Mercato Juventus - scambio Icardi-Dybala : ora cambia tutto - nuovo retroscena : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Marotta Paratici starebbero ragionando sul possibile scambio tra Icardi e Dybala. Se in un primo momento il direttore sportivo bianconero pareva esser totalmente contrario, nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di aprire al clamoroso “sì”. Uno scambio che risolverebbe la grana bilancio bianconera […] ...