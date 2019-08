Donna trovata morta ad Acilia | casa piena di gas | si cerca il compagno

Donna bruciata viva trovata in strada : ha ustioni sull'85% del corpo : A trovarla questa mattina, in zona Barca a Bologna, è stato un passante. Le sue condizioni sono disperate e non è stato...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Bologna : trovata Donna ustionata e priva di sensi : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. A Bologna è stata ritrovata una donna in condizioni disperate, ustionata al 90% e priva di sensi, 29 agosto 2019,

Donna UCCISA A COLPI IN TESTA/ Arezzo - trovata legata a letto : era una prostituta? : Una DONNA brasiliana, forse una prostituta, è stata UCCISA a COLPI in TESTA ad Arezzo: il suo corpo legato al letto, ammazzata da un cliente?

Donna anziana trovata morta a casa per il freddo - risuscita grazie al tepore della bara : Tutti hanno detto che è un miracolo quello successo a un’anziana Donna. La signora si chiama Roberta Jones ha sessantotto anni e vive a Seattle, negli Stati Unti d’America. I vicini di casa di Roberta Jones non riuscivano a vedere la Donna da alcuni giorni. La Donna viveva d sola in una casa molto grande e molto spesso, subito dopo essere uscita, si intratteneva con i vicini per scambiare qualche parola. Da qualche giorno tutto questo ...

Arezzo - Donna trovata morta e legata al letto : ipotesi strangolamento. Si indaga per omicidio : È stata trovata legata al letto, probabilmente strangolata. Così sarebbe morta una donna sudamericana, dall’apparente età di 60 anni, trovata senza vita in un’abitazione ad Arezzo. Secondo alcune fonti dell’Ansa si tratta di un caso di morte violenta e gli investigatori avrebbero avviato un’indagine per omicidio. Non emergono al momento elementi che possano attribuire la morte all’uso di un’arma da taglio o da ...

Omicidio a Ferrara - Donna trovata morta in casa : uccisa dopo una lite : La 34enne è stata aggredita in mattinata a Copparo. Ricoverata in ospedale con delle gravi ferite dopo una lite, il suo cuore si è spento nel pomeriggio. Sarebbe stato colpita brutalmente da un uomo con un corpo contundente. Ora si indaga per Omicidio.Continua a leggere

Valentino Rossi : «I figli? Con la Donna giusta. E io forse l’ho trovata» : Le vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino Rossi«Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata». Valentino Rossi, 40 anni, racconta a Radio1 Rai il suo desiderio di diventare genitore. ...

Cagliari - Donna trovata morta in casa dalla badante : fermato uno dei suoi figli : Una donna di settantasette anni è stata uccisa nella sua abitazione ad Assemini, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno fermato uno dei due figli, un quarantottenne che viveva con lei. Il cadavere della signora è stato scoperto questa mattina intorno alle 9 dalla badante che immediatamente ha dato l'allarme.Continua a leggere

Elba - trovata morta la Donna dispersa : 12.55 E' stata trovata morta la donna dispersa nell'esplosione della palazzina a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. E' la moglie dell'altra vittima, un uomo di 68 anni. I feriti sono tre, di cui due in gravi condizioni, con ustioni su gran parte del corpo.

Foggia - omicidio a San Severo : Donna trovata senza vita nella vasca da bagno : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio a San Severo, nel Foggiano, dove una donna di 32 anni, Roberta Perillo, sarebbe stata uccisa al culmine di una lite dal suo fidanzato, Francesco D'Angelo, di 37 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il dramma sia avvenuto al culmine di una lite tra i due. Sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti, ma dalle prime indiscrezioni ...