Domani | 1 settembre | riaprirà il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di

Roma, 6 ago. (AdnKronos) – Dopo il voto sulle mozioni Tav in programma domani mattina, anche per il Senato inizierà la pausa estiva. I lavori, come ha deciso la Conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina, riprenderanno lunedì 2 settembre con le attività delle commissioni. L'Aula invece tornerà a riunirsi martedì 10.