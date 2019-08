Dieta di settembre | cosa mangiare per rimettersi in forma dopo gli eccessi sotto

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Gliestivi, da un punto di vista alimentare, sono una tentazione per tutti. Panini, pizze, gelati, cocktail, birre, insomma: facciamo il pieno di tutto ciò che fa mettere su peso. Ma se evitare di consumare troppi carboidrati durante la bella stagione è difficile, risulta quanto mai necessario correre ai ripari appena si torna alla quotidianità ordinaria. Che fare dunque? Considerando che nelle scorse settimane abbiamo aumentato la quota carboidrati, la risposta è semplice: “dobbiamo ricorrere ad un eccesso di riduzione di questi” spiega a MeteoWeb il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista. “Ciò che bisogna fare – spiega l’esperto – è ridurre al minimo, almeno per una settimana, i carboidrati (alcolici compresi) aumentando di conseguenza la quota di proteine verdura e frutta di stagione. Quest’ultima, in particolare, contiene ...

