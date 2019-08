Di Maio alza la posta ma rischia di far saltare banco Ira Pd | “Chiarisca”

Di Maio alza la posta ma rischia far saltare banco. Tensioni nel Pd : “Chiarisca” : La mossa piazzata da Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte rischia di far saltare il banco tra Pd e M5s. Il discorso, dai toni ultimativi, con cui il capo politico dei pentastellati torna a minacciare la via del mancato accordo e del voto anticipato fa riavvolgere bruscamente il film della trattativa e riporta il confronto "al via", come detto, in un paragone efficace, dalla vice segretaria del Pd, Paola De Micheli. La ...

Di Maio alza la voce per provare a tornare al centro della scena : Forse non è ancora “il momento di una nuova stagione”. Forse per far partire “un’ampia stagione riformatrice, di rilancio e di speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze”, manca ancora qualcosa. Perché la sicurezza mostrata da Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente S

